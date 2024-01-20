Искали волонтеры. Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым в снегу у рельсов

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
На днях многих поразила история с котом, которого выбросили из поезда во время стоянки. Он выбрался ночью из сумки-переноски и проводница его кинула в снег рядом с рельсами.
Это произошло в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, 11 января. Сначала кота заметили пассажиры и рассказали об этом проводнице. Она же, по ее словам, пыталась найти хозяина, но никто из опрошенных не признал питомца.
Проводница сделала вывод, что это беспризорный кот, который случайно попал в вагон. Тогда она выбросила на улицу во время стоянки в Кирове, а поезд последовал дальше по маршруту. Владелец кота обнаружил его исчезновение как раз в этот момент, но было уже поздно. Известно, что животное ехало с хозяевами по билету.
Представители РЖД сообщили, что будут проводить внутреннюю проверку. Также инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Поисками кота занимались больше 300 волонтеров. Развешивались объявления, многие опрашивали местных жителей по домам и искали питомца на улицах.
Сегодня, 20 января, стало известно, что он умер. Волонтер нашел его на перекрестке в километре от вокзала, где тот был выброшен. Хозяева подтвердили, что это их питомец. Его звали Твикс.
Добавим, что возбуждать уголовное дело о самоуправстве в МВД не собираются.