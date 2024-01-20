Искали волонтеры. Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым в снегу у рельсов

Проводница сделала вывод, что это беспризорный кот, который случайно попал в вагон. Тогда она выбросила на улицу во время стоянки в Кирове, а поезд последовал дальше по маршруту. Владелец кота обнаружил его исчезновение как раз в этот момент, но было уже поздно. Известно, что животное ехало с хозяевами по билету.