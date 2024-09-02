gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

СУ СКР Омской области

Выбрать дату
Сентябрь
«Пьяная» ошибка. В Омской области охотник случайно застрелил 22-летнего парня
2 сентября, 15:36
Июль
Один в больнице. В Омской области рецидивист выстрелил в полицейских при задержании
У мужчины нашли сверток с подозрительным веществом.
17 июля, 09:25
Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома
13 июля, 05:04
Не для людей. В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег
Судебные заседания еще длятся, новое состоится на следующей неделе.
10 июля, 11:27
Остался только мусор. При ремонте омской больницы украли больше двух миллиардов
Капитальный ремонт планировался в рамках нацпроекта, но работ фактически никто не делал.
9 июля, 06:57
Шок. Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье
На месте происшествия уже работают следователи и сотрудники прокуратуры.
5 июля, 13:04
Начеку. Бастрыкин узнал о проблеме с переправой тела ветерана войны в Омской области
3 июля, 13:11
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
Шок. Бил по голове и в шею. Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой
1 июля, 14:54
Нашли в мусоре. В Омске ждет суда женщина, которая убила свою новорожденную дочь
1 июля, 10:14
Июнь
Без камеры с увечьями. Омичи поплатятся за нападение на инспектора эконадзора
Нарушители хотели выбросить мусор на стихийную свалку, но присутствие представителя власти никак не смутило их.
28 июня, 13:55
До обезвоживания. Следователи начали проверку из-за проблем с водой в омском селе
По неизвестным пока причинам ремонт водопровода в деревне не проводился на протяжении двух месяцев.
27 июня, 09:08
Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током
24 июня, 05:18
Виновных нет. Омичка рассказала Бастрыкину о смерти своей годовалой дочери
Потерявшая ребенка мать с прошлого года пытается найти виновных в смерти ее дочери, однако безуспешно.
1 июня, 04:13
Март
Вечер не задался. В Омской области нашли истыканный ножом труп 73-летнего пенсионера
Следователи уже составили примерный план того, как проходил последний вечер мужчины, а также выяснили, с кем он был.
19 марта, 10:28
Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника
15 марта, 07:50
Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока
Пока уголовное дело не возбуждено, нужно сначала оценить всю ситуацию и действия участников инцидента.
12 марта, 07:28
Февраль
Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец
Обвиняемых в преступлении отправили в СИЗО.
26 февраля, 12:31
Бассейн в подвале. Следком занялся УК, которая игнорировала жильцов проблемного дома
Коммунальные аварии происходили неоднократно в многоэтажке, однако на помощь проживающим никто не приходил.
22 февраля, 06:12
Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч
Мужчины посчитали, что им нужно компенсировать ущерб заведению, но не поспешили помогать получившей ожоги и ушибы девушке.
19 февраля, 11:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика