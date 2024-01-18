По традиции. Вечером четверга омские дороги снова погрязли в заторах

Продолжительные пробки сегодня отмечены на Левом берегу Омска. Там, на бульваре Архитекторов, улице 70 лет Октября и местами на улице Конева заторы также достигают 8 баллов. Проблемы с движением также встречаются и в Нефтяниках: на пересечении улиц Королева и Заозерной, из-за ДТП — на улице Волкова.