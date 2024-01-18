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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В вечерний час-пик омские дороги снова погрязли в заторах

По традиции. Вечером четверга омские дороги снова погрязли в заторах

18 января 2024, 13:31
Фото: 1MI

В вечерний час-пик омские дороги снова погрязли в заторах

По данным приложения «Яндекс Карты», сегодня пробки достигли отметки в 8 баллов.

Сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на центральных улицах города: Интернациональной, Булатова, Герцена и Маршала Жукова. Также движение затруднено на Фрунзенском мосту.

Кроме того, из-за ДТП пробка образовалась на пересечении улиц Красный Пахарь и 24-я Северная в Амурском поселке, по такой же причине затор случился на улице Лизы Чайкиной в Октябрьском округе.

Продолжительные пробки сегодня отмечены на Левом берегу Омска. Там, на бульваре Архитекторов, улице 70 лет Октября и местами на улице Конева заторы также достигают 8 баллов. Проблемы с движением также встречаются и в Нефтяниках: на пересечении улиц Королева и Заозерной, из-за ДТП — на улице Волкова.

Фото: Скриншот приложения «Яндекс Карты»
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#Пробки#Омск#Новости#Затор на дороге#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки
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