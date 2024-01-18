По традиции. Вечером четверга омские дороги снова погрязли в заторах

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на центральных улицах города: Интернациональной, Булатова, Герцена и Маршала Жукова. Также движение затруднено на Фрунзенском мосту.
Кроме того, из-за ДТП пробка образовалась на пересечении улиц Красный Пахарь и 24-я Северная в Амурском поселке, по такой же причине затор случился на улице Лизы Чайкиной в Октябрьском округе.
Продолжительные пробки сегодня отмечены на Левом берегу Омска. Там, на бульваре Архитекторов, улице 70 лет Октября и местами на улице Конева заторы также достигают 8 баллов. Проблемы с движением также встречаются и в Нефтяниках: на пересечении улиц Королева и Заозерной, из-за ДТП — на улице Волкова.