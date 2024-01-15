Четыре года тюрьмы. В Омске судят председателя ЖСК за продажу несуществующих квартир

Таким образом они обманули девять человек. С 2019 по 2020 годы компания «заработала» больше 12 млн рублей. Женщина не признала вину. По ее информации, пайщики знали, что десятый этаж является техническим. Фигурантка дела также говорила о том, что застройщик должен был переделать проектную документацию и сделать указанный этаж жилым.