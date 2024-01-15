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В Омске судят председателя ЖСК за продажу несуществующих квартир

Четыре года тюрьмы. В Омске судят председателя ЖСК за продажу несуществующих квартир

15 января 2024, 12:39
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске судят председателя ЖСК за продажу несуществующих квартир

Вместе с компаньоном женщина за год смошенничала на сумму выше 12 млн рублей.

В региональной прокуратуре сообщили о том, как прошли прения сторон по уголовному делу 68-летней бывшей председательницы ЖСК «На Химиков». Ее обвинили в особо крупном мошенничестве.

Как считает следствие, она договорилась со знакомым похитить деньги пайщиков. Тот находил клиентов, которые хотели купить квартиры в строящейся многоэтажке на территории городка Нефтяников.

«Председатель ЖСК „На Химиков“ вводила в заблуждение о предоставлении в собственность квартир и заключала договоры паевого накопления на их строительство. В действительности в документах указывались несуществующие квартиры, расположенные на десятом нежилом этаже дома», — пояснили в надзорном ведомстве.

Таким образом они обманули девять человек. С 2019 по 2020 годы компания «заработала» больше 12 млн рублей. Женщина не признала вину. По ее информации, пайщики знали, что десятый этаж является техническим. Фигурантка дела также говорила о том, что застройщик должен был переделать проектную документацию и сделать указанный этаж жилым.

В прокуратуре уточнили, что трем потерпевшим во время следствия возместили ущерб, предоставив квартиры на девятом этаже этого дома. Другим же удовлетворили иски на общую сумму свыше 7,6 млн рублей.

Гособвинитель предложил назначить женщине четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также на заседании звучал призыв оштрафовать бывшего председателя кооператива на 700 тыс рублей.

Завтра, 16 января, суд должен огласить приговор обвиняемой. Уголовное дело компаньона женщины выделили в отдельное производство.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Квартиры#Новости#Алина Ясинская
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