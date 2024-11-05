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Пенсия

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«Презент» от покойника: сколько омичей получили пенсии за умерших родственников
5 ноября, 10:34
Смена руководства. Роман Козлов занял пост начальника омской исправительной колонии
1 ноября, 10:01
Как выйти на пенсию раньше: подробная инструкция с законными способами
24 октября, 03:00
В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию
21 августа, 05:33
В Омской области более 10 тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию
Если у женщины пять детей и более, то получать пенсионные она может уже с 50 лет. Льгота доступна также матерям, которые усыновили ребенка.
6 августа, 04:46
Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома
13 июля, 05:04
Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры
19 июня, 06:29
Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров
Изменения для пожилых россиян вступят в силу с 2025 года. Подробности — в материале Города55.
7 июня, 12:59
Омичам обещают небывалые выплаты с 1 июня: о повышении пособий и пенсий
В России ожидаются существенные изменения в социальной сфере. В ближайшее время у пенсионеров будут доплаты, а алименты будут учитывать по-новому. Также увеличатся пособия на детей. Подробности — в материале Города55.
20 мая, 15:45
Как бороться с одиночеством в пенсионном возрасте. Советы психолога
Много людей в пожилом возрасте нередко страдают от одиночества. Они могут впадать в отчаяние, так как по разным причинам рядом нет близких. Как не падать духом и сохранять бодрость — в материале Города55.
27 апреля, 11:41
Дроны в небе, «кадровые выводы» и новый глава Роспотребнадзора. Омск в среду
24 апреля, 13:59
Новые мошеннические схемы. О чем следует знать жителям Омской области
Злоумышленники продолжают изощряться и находят новые способы обмануть мирное население. Что делают мошенники в самом популярном на сегодняшний день мессенджере Telegram и как не попасться на уловки аферистов — в материале Города55.
22 апреля, 19:00
Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты
26 февраля, 12:48
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11
2023
Самые скромные. Омичи оценили достойную жизнь на пенсии в 46 000 рублей
30 ноября 2023, 13:13
Ненадежный МТС, камеры в школьном туалете и увеличение пенсий. Омск сегодня
17 ноября 2023, 14:32
Ни в чем себе не отказывать. Омичи рассказали, какой видят идеальную жизнь на пенсии
17 ноября 2023, 10:31
Самой пожилой жительнице Омской области исполнилось в этом году 107 лет
Женщин-долгожительниц больше, чем мужчин.
29 сентября 2023, 06:29
В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум
7 сентября 2023, 10:36
Сбережения, пенсия и помощь детей. На что омичи планируют жить в старости
Опрос показал, что и в каком возрасте выбирают омичи.
13 августа 2023, 11:16

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