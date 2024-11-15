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Алтайский край

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2024
Удобнее и добрее. Сибиряки совершили более 1,5 млн платежей своими улыбками
15 ноября, 06:44
Мэр Шелест рассказал, как в Омске прошел шахматный фестиваль «Интеллектуалы Сибири»
6 августа, 05:25
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11
2023
Страшное позади. Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, вернется в Омск
31 августа 2023, 08:41
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
У силовика собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе.
4 июля 2023, 09:43

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