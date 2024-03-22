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Март
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
22 марта, 03:07
Январь
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11
Декабрь 2023
Медиапроект об Омске завоевал серебряную награду международной видеопремии
19 декабря 2023, 07:34

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