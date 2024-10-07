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Нижний Тагил

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2024
Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»
На мероприятии целых три дня жители и гости города смогут насладиться народными промыслами и вкусной едой, поучаствовать в мероприятиях.
7 октября, 03:18
В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился дом: что известно на данный момент
1 августа, 08:47
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11
2023
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
18 октября 2023, 07:36
Жительница Тагила умерла на последнем месяце беременности после падения у подъезда
На похоронах было два гроба: для самой женщины и ее неродившегося ребенка.
7 октября 2023, 06:26

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