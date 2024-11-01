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Таджикистан

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Записал голосовое. 38-летний мигрант угрожал убить омского следователя
1 ноября, 09:29
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Омская область продолжает терять население: куда уезжают жители региона
4 октября, 12:12
Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
9 мая, 09:53
Не было денег на выезд. Омские приставы выдворили из России 9 нелегальных мигрантов
18 апреля, 04:49
Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества
20 февраля, 08:01
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11
2023
Чемодан, вокзал, Узбекистан. Из Омска депортировали 12 нелегалов
У иностранцев не только не было жилья, но и разрешения на работу.
7 июля 2023, 08:41
В Омске отменили ранее анонсированные прямые рейсы в Душанбе
Самолеты в столицу Таджикистана должны были начать летать со 2 мая.
20 апреля 2023, 09:35
Александр Бурков договорился об увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана
3 марта 2023, 11:03
Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане
2 марта 2023, 06:29

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