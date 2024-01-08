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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Новые законы, корм для косуль и проблемы с догазификацией. Омск сегодня

Новые законы, корм для косуль и проблемы с догазификацией. Омск сегодня

8 января 2024, 13:34
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Какие законы вступили или вступят в силу в 2024 году

Увеличение верхней планки призывного возраста и подорожание техосмотра, повышение пенсий и минимальной оплаты труда, дополнительные выплаты студентам и новый размер материнского капитала.

В наступившем 2024 году жителей Омска и области ждет множество новых законодательных инициатив и изменений, большая часть из которых, по сути, коснется социальной сферы, образования, водителей и налогового законодательства. Город55 собрал для вас все самое значимое и интересное.

Как жить будем. Какие законы начали действовать в Омской области в 2024 году
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Новость № 2. Под Омском косули пришли к кормушкам, которые для них сделали местные жители

Ранее Город55 рассказывал, что омичи собрали 50 тысяч рублей, чтобы помочь животным. Денег хватило на 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм разложили по лесам на подходе к Омску. И не зря. К кормушкам пришли не только косули.

Под Омском косули пришли к кормушкам, которые для них сделали местные жители
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Новость № 3. Омичи рассказали о срыве сроков по программе догазификации

Жители Большой Островки в Омске столкнулись с проблемой подключения газа по программе догазификации. Срок договора истек, а услугу так никто и не подключил. Подробности Городу55 рассказал жительница 5-го Островского переулка. Договор по программе догазификации был заключен в мае 2021 года с «Горгазом», однако, из-за процедуры банкротства компании, контракт передали «Газпром газификации» и «Омскоблгазу», а срок работ сдвинули на конец 2023 года. Но услуги так и не подключили. В 5-м Островском переулке еще минимум три домохозяйства столкнулись с похожей проблемой.

3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации
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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Животные#Новости#Итоги дня#Евгений Игишев#Водители#Догазификация#Законы#Косули
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