Новые законы, корм для косуль и проблемы с догазификацией. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Новость № 1. Какие законы вступили или вступят в силу в 2024 году
Увеличение верхней планки призывного возраста и подорожание техосмотра, повышение пенсий и минимальной оплаты труда, дополнительные выплаты студентам и новый размер материнского капитала.
В наступившем 2024 году жителей Омска и области ждет множество новых законодательных инициатив и изменений, большая часть из которых, по сути, коснется социальной сферы, образования, водителей и налогового законодательства. Город55 собрал для вас все самое значимое и интересное.
Новость № 2. Под Омском косули пришли к кормушкам, которые для них сделали местные жители
Ранее Город55 рассказывал, что омичи собрали 50 тысяч рублей, чтобы помочь животным. Денег хватило на 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм разложили по лесам на подходе к Омску. И не зря. К кормушкам пришли не только косули.
Новость № 3. Омичи рассказали о срыве сроков по программе догазификации
Жители Большой Островки в Омске столкнулись с проблемой подключения газа по программе догазификации. Срок договора истек, а услугу так никто и не подключил. Подробности Городу55 рассказал жительница 5-го Островского переулка. Договор по программе догазификации был заключен в мае 2021 года с «Горгазом», однако, из-за процедуры банкротства компании, контракт передали «Газпром газификации» и «Омскоблгазу», а срок работ сдвинули на конец 2023 года. Но услуги так и не подключили. В 5-м Островском переулке еще минимум три домохозяйства столкнулись с похожей проблемой.