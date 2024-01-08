Новые законы, корм для косуль и проблемы с догазификацией. Омск сегодня

Жители Большой Островки в Омске столкнулись с проблемой подключения газа по программе догазификации. Срок договора истек, а услугу так никто и не подключил. Подробности Городу55 рассказал жительница 5-го Островского переулка. Договор по программе догазификации был заключен в мае 2021 года с «Горгазом», однако, из-за процедуры банкротства компании, контракт передали «Газпром газификации» и «Омскоблгазу», а срок работ сдвинули на конец 2023 года. Но услуги так и не подключили. В 5-м Островском переулке еще минимум три домохозяйства столкнулись с похожей проблемой.