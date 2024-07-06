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Законы

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Июль
Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников
6 июля, 04:06
Январь
Новые законы, корм для косуль и проблемы с догазификацией. Омск сегодня
8 января, 13:34
Декабрь 2023
Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремисткой организацией
1 декабря 2023, 02:59
Октябрь 2023
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
9 октября 2023, 02:26
В Госдуму внесли законопроект о запрете работы для мигрантов на территории РФ
7 октября 2023, 07:14
Август 2023
Президент Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за работу в регионе
Президент обозначил ключевые вопросы, которые может решить Хоценко.
28 августа 2023, 11:01

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