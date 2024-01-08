Как жить будем. Какие законы начали действовать в Омской области в 2024 году

Увеличение верхней планки призывного возраста и подорожание техосмотра, повышение пенсий и минимальной оплаты труда, дополнительные выплаты студентам и новый размер материнского капитала. Рассказываем, что еще изменится в жизни омичей в наступившем году.

Насколько повысится минимальный размер оплаты труда в 2024 году

Кому и насколько увеличат пенсии в 2024 году

Как изменится материнский капитал в 2024 году

Какие пособия начнут получать родители детей-инвалидов в 2024 году

С какого возраста в 2024 году начнут призывать в армию?

Какие изменения вводятся в 2024 году для получения водительского удостоверения?

Насколько подорожает техосмотр в 2024 году

Как изменятся правила приема в вузы в 2024 году

Станет ли общественно полезный труд обязательным в школах в 2024 году

Что изменится в заработной плате удаленных работников в 2024 году

Насколько увеличатся страховые взносы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году

Как изменится размер социальных налоговых вычетов в 2024 году