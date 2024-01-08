Как жить будем. Какие законы начали действовать в Омской области в 2024 году

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Увеличение верхней планки призывного возраста и подорожание техосмотра, повышение пенсий и минимальной оплаты труда, дополнительные выплаты студентам и новый размер материнского капитала. Рассказываем, что еще изменится в жизни омичей в наступившем году.
В наступившем 2024 году жителей Омска и области ждет множество новых законодательных инициатив и изменений, большая часть из которых, по сути, коснется социальной сферы, образования, водителей и налогового законодательства. Город55 собрал для вас все самое значимое и интересное. Рассказываем.
С 1 января 2024 года в России в целом и в Омской области в частности повышается Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По новому Федеральному закону он составит 19 242 рубля. Для сравнения в 2023 году было на три тысячи рублей меньше, — 16 242.
В Омской области на величину МРОТ также начисляется районный коэффициент в 1.15. Таким образом, минимум для нашего региона равняется 22.128.3 рубля.
Неработающим пенсионерам Омской области с 1 января 2024 года пенсию проиндексируют на 7,5%. В итоге средний размер страховых выплат увеличится на 1 572 рубля — до 22 605 рублей. Размер фиксированной выплаты к этой мере социальной поддержки подняли с 7567.33 рубля до 8134.88 рублей.
Что касается пенсии по старости, то она подрастет на 1 631 рубль — до 23 449 рублей. Нововведение коснется 32 миллионов граждан.
Кроме того, индексация затронет и бывших военных, пострадавших от радиации, а также пенсионеров с инвалидностью и ветеранов. Однако их пенсия увеличится только с 1 октября 2024 года на 4,5%.
С 1 февраля 2024 года материнский капитал в России, в том числе и в Омской области, проиндексируют на 7,5%. Предварительно, после этого повышения за первого ребенка новоиспеченные родители будут получать примерно 631 тысячу рублей, за второго и последующих — около 834 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас средства маткапитала можно потратить на:
С Нового года для семей с детьми-инвалидами вводится новая мера поддержки, — ежемесячные пособия. Они будут приходить родителям таких детей, которые из-за постоянного ухода за ребенком могут работать только удаленно и из дома. Ранее выплаты получали только дети после прохождения соответствующих исследований и медицинского заключения.
Для оформления новых выплат родителям потребуется:
Добавим, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом сейчас составляет 10 тысяч рублей, но в дальнейшем эту сумму планируют увеличить.
С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в закон и законодательные акты, касающиеся призыва в армию. Если ранее годными к срочной службе считались молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет закон, не имеющие противопоказаний по здоровью и ограничений по роду войск, то теперь верхняя планка повышается до 30 лет.
Добавим, что граждане Омской области, которые уже достигли возраста 27 лет на текущий момент, призываться не будут. Остальные же теперь попадут в так называемый запас только после 30 лет. При этом не аннулируются отсрочки, они будут действовать до истечения срока.
К слову, для IT-специалистов предельный срок отсрочек увеличили до 30 лет, то есть как раз до выхода в запас.
В Омской области, как и по всей России, с 1 января 2024 года в России начнет действовать новый порядок получения водительского удостоверения. Главное — теперь садиться за руль любого транспортного средства можно будет только после получения прав. Раньше вождение было разрешено уже после сдачи экзаменов в ГИБДД. За нарушение этого правила теперь грозит штраф в 500 рубле.
Помимо этого с нового года иностранные и международные права признаются недействительными. Эти же изменения затронут и следующие категории:
Также по некоторым случаям снижается возраст получения прав. Например, после профессионального обучения по направлениям военкоматов. В этих случаях водительское удостоверение категории «С» — грузовые машины массой более 3,5 тонны, можно будет получить уже с 17 лет, а категории D — транспорт для перевозки не более восьми пассажиров, с 19 лет (ранее такое было возможно только с 21 года).
И еще в 2024 году не все автошколы смогут обучать будущих водителей. Такое право останется только у тех, что получили официальное заключение о соответствии учебного материала общепринятым в России стандартам.
Не только лишь пенсии и МРОТ проиндексируют в новом году, повышение коснется и технического осмотра транспортных средств. С 1 января 2024 года минимальная стоимость техосмотра увеличится пропорционально инфляции. В среднем теперь за стандартный осмотр на СТО придется раскошелиться на 1 187 рублей за легковой автомобиль и на 417 рублей — за мотоцикл или моторолер. Заметим, что в прошлом году минимум для техосмотра составлял 913 рублей.
В 2024 году одно из нововведений в образовательной сфере коснется правил поступления в высшие учебные заведения. Главное — будет упрощен процесс подачи документов и ранжирования списков поступающих.
С нового года все документы будут публиковаться на специализированном сервисе, где выпускники смогут мониторить собственное положение в рейтинге и тем самым выстраивать стратегию поступления. В частности для этого появятся специальные отметки, например, «рекомендовано к зачислению» или «низкие шансы».
Авторизация на этом сервисе будет доступна через портал Госуслуг, однако все эти новшества не коснутся студентов, которые хотят поступать в магистратуру.
С 1 января 2024 года вступает в силу законопроект, который вводит в школах по всей стране, в том числе и в Омской области, уроки общественно полезного труда (ОПТ). Теперь в расписании для учеников младшей и средней школы будет выделяться время, например, для уборки класса или пришкольной территории, высадку или поливку цветов и деревьев, также на помощь в школьных библиотеках. Ранее привлекать детей к такому труду можно было только с разрешения родителей, теперь их согласие не требуется.
С нового года изменится порядок начисления заработной платы удаленным работникам, которые работают в российских компаниях и организациях, но при этом проживают за рубежом. Теперь работодатели будут удерживать с них налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от 13 до 15%, но только при годовых доходах, которые превышают 5 млн рублей.
Эти правила затронут удаленных работников, как работающих по трудовому договору, так и по ГПХ. Эта норма позволит уравнять всех работников и убрать путаницу с налоговыми выплатами и начислениями.
В 2024 году индивидуальные предприниматели (ИП) будут платить повышенные страховые взносы. Это так называемые обязательные платежи, благодаря которым для ИП доступны пенсионное и медицинское страхование. Напомним, что состоят они из двух частей: фиксированной и дополнительной суммы в размере 1% от прибыли. Однако вторая вносится, только если годовой доход предпринимателя превышает 300 тысяч рублей.
По новому закону в 2024 году увеличиваются обе части:
С 1 января 2024 увеличивается совокупный размер социальных налоговых вычетов, например, на лечение или обучение. Если раньше он составлял 120 тысяч рублей, то после нововведения поднимется до 150 тысяч рублей.
При этом вычет на обучение каждого из детей до 1 января не превышал 50 тысяч рублей, а после 1 января достигнет 110 тысяч рублей. При этом все вычеты можно суммировать.
На и закончим наш обзор мы, пожалуй, инициативой от губернатора Омской области Виталия Хоценко и региональных законодателей. Так, с 1 февраля 2024 года студенты-целевики омских медицинских колледжей, которые обучаются по специальности «Сестринское дело», будут получать дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей ежемесячно.
Отметим, что эта региональная мера поддержки будет распространяться лишь на студентов, которые заключили договор целевого обучения с Центральной районной больницей.