3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Жители Большой Островки в Омске столкнулись с проблемой подключения газа по программе догазификации. Срок договора истек, а услугу так никто и не подключил. Подробности Городу55 рассказал жительница 5-го Островского переулка Дарья Берсенева.
«В Кировском округе про догазификацию не слышали! Срок договора с „Облгазом“ истек 31.12.2023. Работы не выполнены. Новые сроки не называют, в списках на догазификацию нас нет», — сообщила омичка.
Договор по программе догазификации был заключен в мае 2021 года с «Горгазом», однако, из-за процедуры банкротства компании, контракт передали «Газпром газификации» и «Омскоблгазу», а срок работ сдвинули на конец 2023 года. Но услуги так и не подключили. В 5-м Островском переулке еще минимум три домохозяйства столкнулись с похожей проблемой.
В прошлом году местные жители обращались в приемную президента, следком России, областное правительство и администрацию города. Согласно ответу департамента городского хозяйства мэрии Омска, работы планировалось закончить до декабря.
Уже в 2024 году, когда все сроки истекли, жители Большой Островки отправили также обращение в УФАС и полпреду президента в СФО Анатолию Серышеву.
Ранее Город55 сообщал, что «Омскоблгаз» получит более полумиллиарда рублей на программу догазификации.