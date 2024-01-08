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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

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3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации

8 января 2024, 09:11
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о срыве сроков по программе догазификации

С проблемой столкнулись жители Большой Островки.

Жители Большой Островки в Омске столкнулись с проблемой подключения газа по программе догазификации. Срок договора истек, а услугу так никто и не подключил. Подробности Городу55 рассказал жительница 5-го Островского переулка Дарья Берсенева.

«В Кировском округе про догазификацию не слышали! Срок договора с „Облгазом“ истек 31.12.2023. Работы не выполнены. Новые сроки не называют, в списках на догазификацию нас нет», — сообщила омичка.

Договор по программе догазификации был заключен в мае 2021 года с «Горгазом», однако, из-за процедуры банкротства компании, контракт передали «Газпром газификации» и «Омскоблгазу», а срок работ сдвинули на конец 2023 года. Но услуги так и не подключили. В 5-м Островском переулке еще минимум три домохозяйства столкнулись с похожей проблемой.

В прошлом году местные жители обращались в приемную президента, следком России, областное правительство и администрацию города. Согласно ответу департамента городского хозяйства мэрии Омска, работы планировалось закончить до декабря.

Уже в 2024 году, когда все сроки истекли, жители Большой Островки отправили также обращение в УФАС и полпреду президента в СФО Анатолию Серышеву.

Ранее Город55 сообщал, что «Омскоблгаз» получит более полумиллиарда рублей на программу догазификации.

«Омскоблгаз» получит полмиллиарда рублей на догазификацию. Срок возврата — 2072 год
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#Общество#Омск#Газ#Жители#Правительство#Омскоблгаз#Горгаз#Президент#Евгений Игишев#Проблема#Догазификация#Работы
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