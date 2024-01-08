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Published Сегодня, 05:19

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Под Омском косули пришли к кормушкам, которые для них сделали местные жители

8 января 2024, 05:19
Фото: Управление по охране животного мира
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Ранее на корм для животных неравнодушные омичи собрали 50 тысяч рублей. Денег хватило на 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм разложили по лесам на подходе к Омску.

Косули пришли к кормушкам с сеном, которые сделали для них омичи. Ранее Город55 рассказывал, что местные жители собрали 50 тысяч рублей, чтобы помочь животным. Денег хватило на 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм разложили по лесам на подходе к Омску.

«Самые приятные кадры — это стайка косуль у наших кучек сена. Едят косули, грызуны, птицы. Следов у кормушек много. Смотрите скольким животным удается помочь в эту сложную зиму! Спасибо всем огромное! Пока не можем сказать, сработал ли план отвода животных, но то, что они оценили и приняли нашу заботу о них — однозначно», — сообщила омичка Татьяна Пальшина на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что в Омской области с 29 декабря 2023 года действует режим повышенной готовности из-за нашествия косуль. Распространяется он на Омск, Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский и Омский районы.

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#Общество#Омск#Зима#Животные#Помощь#Евгений Игишев#Косули
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