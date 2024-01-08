Под Омском косули пришли к кормушкам, которые для них сделали местные жители

Косули пришли к кормушкам с сеном, которые сделали для них омичи. Ранее Город55 рассказывал, что местные жители собрали 50 тысяч рублей, чтобы помочь животным. Денег хватило на 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм разложили по лесам на подходе к Омску.