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Догазификация

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Январь
Новые законы, корм для косуль и проблемы с догазификацией. Омск сегодня
8 января, 13:34
3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации
8 января, 09:11
Ноябрь 2023
В Омской области достроили межпоселковый газопровод
Теперь экологичным видом топлива пользуются жители села Троицкое и поселка Новоомский.
24 ноября 2023, 09:42
Октябрь 2023
Хоценко сообщил об открытии новой газораспределительной сети в Тюкалинске
Жители одной из улиц уже пользуются газом.
18 октября 2023, 07:30
Август 2023
Хоценко поручил выплачивать омским льготникам до 100 тысяч в рамках догазификации
Субсидии смогут получить шесть категорий граждан.
23 августа 2023, 04:06
Июль 2023
Омичам рассказали, кто имеет право на льготы при догазификации
На программу выделили 78 млн рублей.
3 июля 2023, 13:36
Апрель 2023
Виталий Хоценко расширил список участников программы льготной догазификации в Омске
26 апреля 2023, 14:52
В Омске семьям участников СВО компенсируют затраты на догазификацию
Сумма льготы составит до 130 тысяч рублей.
26 апреля 2023, 11:29
Ждали и не дождались. Омичам придется переоформить заявки, поданные в компанию «Юза»
25 апреля 2023, 10:17
Март 2023
Газопроводные сети от «Юзы инвест» перейдут в собственность Омской области
Причиной стало затягивание сроков программы со стороны организации.
6 марта 2023, 16:12
От омичей пришло 415 заявок на компенсацию расходов за переход на газовое отопление
2 марта 2023, 11:23

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