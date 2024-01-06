Температурные качели, полные автобусы и нервная победа «Авангарда». Омск в субботу

Жительница Омска обратилась в редакцию Города55 с жалобой на работу маршрута №103 (Пос. Солнечный — Онкодиспансер). Из-за того, что автобусы плохо ходят, омичка несколько раз опоздала на работу. Проблемы, которые наблюдались и до Нового года, в праздники особенно усугубились. На остановки, по словам женщины, транспорт постоянно приходит забитым до отказа. По маршруту в 2024 году должны следовать 13 автобусов большого класса, но в выходные в 12-м часу дня курсировали только 6 машин.