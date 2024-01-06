Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Иллюстрация

Температурные качели, полные автобусы и нервная победа «Авангарда». Омск в субботу

6 января 2024, 14:30
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичей ждут перепады температуры от минус 35 градусов до нуля

Погода на территории Омской области, как заявили в Обь-Иртышском УГМС, раскачала температурные качели. В ближайшие три дня температура трижды резко изменится. В ночь с 6 на 7 января похолодает до -35. Днем 7 января и ночью 8 января ожидается -7… -12 градусов, местами -14… -19 градусов. В понедельник днем на термометрах будет 0… -5 градусов. Но уже на следующий день, 9 января, тепло покинет регион, и температура опустится до -23 градусов. Все три дня будет идти снег, местами возможна метель.

Капризная погода. Омичей ждут температурные качели от минус 35 градусов до нуля
Узнать подробнее

Новость № 2. Омичи снова пожаловались на нестабильную работу общественного транспорта

Жительница Омска обратилась в редакцию Города55 с жалобой на работу маршрута №103 (Пос. Солнечный — Онкодиспансер). Из-за того, что автобусы плохо ходят, омичка несколько раз опоздала на работу. Проблемы, которые наблюдались и до Нового года, в праздники особенно усугубились. На остановки, по словам женщины, транспорт постоянно приходит забитым до отказа. По маршруту в 2024 году должны следовать 13 автобусов большого класса, но в выходные в 12-м часу дня курсировали только 6 машин.

Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта
Узнать подробнее

Новость № 3. «Авангард» одержал первую победу в 2024 году

Сегодня «Авангард» на домашнем льду встретился с ХК «Лада» из Тольятти. Встреча завершилась победой «ястребов» со счетом 5:3, но без нервных моментов не обошлось. В первом периоде шайбы забросили Владимир Ткачев, Валентин Пьянов и Рид Буше (последний обновил свой снайперский рекорд, забросив 32-ю шайбу в сезоне).

В начале второго периода Артем Чмыхов отправил в ворота «Лады» четвертую шайбу. Но дальше удача временно покинула «ястребов». За две минуты до ухода на перерыв Андрей Алтыбармакян забивает гол омичам. Еще две шайбы оказываются в воротах «Авангарда» в третьем периоде: отличились Павел Куликов и Трой Джозефс. На 57-й минуте у омичей гол забил «новичок» Николай Прохоркин. На следующей неделе «Авангард» ждет выезд на Дальний Восток: уже 8 января — встреча с «Адмиралом».

Нервная победа. Омский «Авангард» победил на домашнем льду «Ладу» со счетом 5:3
Узнать подробнее
#Общество#Спорт#Транспорт#Хоккей#Авангард#Погода#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Жалобы#Новости#Температура#Итоги дня#Юлия Истомина
Подпишитесь
Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году
Сегодня, 04:23
Собрали 50 тысяч. Омичи купили сено и раскидали его в лесу для кочующих косуль
Сегодня, 07:01
«Вопросов даже не задают»: что происходит в омском турбизнесе на Новый год
Сегодня, 12:09
Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта
Сегодня, 05:26
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
Сегодня, 04:40
Капризная погода. Омичей ждут температурные качели от минус 35 градусов до нуля
Сегодня, 09:55