Температурные качели, полные автобусы и нервная победа «Авангарда». Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Новость №1. Омичей ждут перепады температуры от минус 35 градусов до нуля
Погода на территории Омской области, как заявили в Обь-Иртышском УГМС, раскачала температурные качели. В ближайшие три дня температура трижды резко изменится. В ночь с 6 на 7 января похолодает до -35. Днем 7 января и ночью 8 января ожидается -7… -12 градусов, местами -14… -19 градусов. В понедельник днем на термометрах будет 0… -5 градусов. Но уже на следующий день, 9 января, тепло покинет регион, и температура опустится до -23 градусов. Все три дня будет идти снег, местами возможна метель.
Новость № 2. Омичи снова пожаловались на нестабильную работу общественного транспорта
Жительница Омска обратилась в редакцию Города55 с жалобой на работу маршрута №103 (Пос. Солнечный — Онкодиспансер). Из-за того, что автобусы плохо ходят, омичка несколько раз опоздала на работу. Проблемы, которые наблюдались и до Нового года, в праздники особенно усугубились. На остановки, по словам женщины, транспорт постоянно приходит забитым до отказа. По маршруту в 2024 году должны следовать 13 автобусов большого класса, но в выходные в 12-м часу дня курсировали только 6 машин.
Новость № 3. «Авангард» одержал первую победу в 2024 году
Сегодня «Авангард» на домашнем льду встретился с ХК «Лада» из Тольятти. Встреча завершилась победой «ястребов» со счетом 5:3, но без нервных моментов не обошлось. В первом периоде шайбы забросили Владимир Ткачев, Валентин Пьянов и Рид Буше (последний обновил свой снайперский рекорд, забросив 32-ю шайбу в сезоне).
В начале второго периода Артем Чмыхов отправил в ворота «Лады» четвертую шайбу. Но дальше удача временно покинула «ястребов». За две минуты до ухода на перерыв Андрей Алтыбармакян забивает гол омичам. Еще две шайбы оказываются в воротах «Авангарда» в третьем периоде: отличились Павел Куликов и Трой Джозефс. На 57-й минуте у омичей гол забил «новичок» Николай Прохоркин. На следующей неделе «Авангард» ждет выезд на Дальний Восток: уже 8 января — встреча с «Адмиралом».