Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на работу общественного транспорта. Плохо, по словам женщины, стали ходить автобусы по маршруту №103 (Пос. Солнечный — Онкодиспансер). Из-за невозможности уехать омичка уже несколько раз опоздала на работу.
«В сторону Амура едут и пропадают. Интервалы двадцать минут в зимнее время — очень долго, я думаю. Я не хочу потерять работу. Пенсия и так маленькая», — рассказала Городу55 жительница Омска.
Проблемы с маршрутом №103 были всегда, но в новогодние праздники транспорт стал ходить еще реже. При этом когда автобусы все-таки подъезжают, они постоянно полностью забиты пассажирами.
Маршрут, на который пожаловалась омичка, обслуживает Пассажирское предприятие №8. В 2024 году курсировать на маршруте должны 13 автобусов большого класса. Но до 9 января общественный транспорт в Омске работает по графику выходного дня. Например, сегодня, 6 января, в 12-м часу дня на маршруте курсировало только 6 автобусов.