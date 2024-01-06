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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Иллюстрация

Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта

6 января 2024, 05:26
Фото: Город55
Иллюстрация

Омичи пожаловались на отвратительную работу общественного транспорта

Омичка несколько раз опоздала на работу из-за того, что автобусы по маршруту №103 плохо ходят.

В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на работу общественного транспорта. Плохо, по словам женщины, стали ходить автобусы по маршруту №103 (Пос. Солнечный — Онкодиспансер). Из-за невозможности уехать омичка уже несколько раз опоздала на работу.

«В сторону Амура едут и пропадают. Интервалы двадцать минут в зимнее время — очень долго, я думаю. Я не хочу потерять работу. Пенсия и так маленькая», — рассказала Городу55 жительница Омска.

Проблемы с маршрутом №103 были всегда, но в новогодние праздники транспорт стал ходить еще реже. При этом когда автобусы все-таки подъезжают, они постоянно полностью забиты пассажирами.

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Скриншот
Фото: yandex.ru/maps

Маршрут, на который пожаловалась омичка, обслуживает Пассажирское предприятие №8. В 2024 году курсировать на маршруте должны 13 автобусов большого класса. Но до 9 января общественный транспорт в Омске работает по графику выходного дня. Например, сегодня, 6 января, в 12-м часу дня на маршруте курсировало только 6 автобусов.

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#Общество#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Жалобы#Пассажиры#Новости#Пассажирский автобус#Маршрут#Юлия Истомина
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