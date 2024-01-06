Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта

Маршрут, на который пожаловалась омичка, обслуживает Пассажирское предприятие №8. В 2024 году курсировать на маршруте должны 13 автобусов большого класса. Но до 9 января общественный транспорт в Омске работает по графику выходного дня. Например, сегодня, 6 января, в 12-м часу дня на маршруте курсировало только 6 автобусов.