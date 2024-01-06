Нервная победа. Омский «Авангард» победил на домашнем льду «Ладу» со счетом 5:3

В субботу, 6 января, «Авангард» встретился на домашнем льду с ХК «Лада» из Тольятти. Счет «ястребы» открыли уже на первой минуте игры: отличился Владимир Ткачев. В первом периоде омские хоккеисты проводили больше времени в чужой зоне и часто атаковали ворота соперника. На 13-й минуты такой активный натиск сработал: гол забил Валентин Пьянов. Под конец первого периода «Авангард» смог реализовать большинство: третий гол хоккеистам из «Лады» забил Рид Буше. Нападающий тем самым обновил свой снайперский рекорд, забросив 32-ю шайбу в сезоне. На перерыв «ястребы» отправились с уверенным преимуществом в счете.