Нервная победа. Омский «Авангард» победил на домашнем льду «Ладу» со счетом 5:3

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В субботу, 6 января, «Авангард» встретился на домашнем льду с ХК «Лада» из Тольятти. Счет «ястребы» открыли уже на первой минуте игры: отличился Владимир Ткачев. В первом периоде омские хоккеисты проводили больше времени в чужой зоне и часто атаковали ворота соперника. На 13-й минуты такой активный натиск сработал: гол забил Валентин Пьянов. Под конец первого периода «Авангард» смог реализовать большинство: третий гол хоккеистам из «Лады» забил Рид Буше. Нападающий тем самым обновил свой снайперский рекорд, забросив 32-ю шайбу в сезоне. На перерыв «ястребы» отправились с уверенным преимуществом в счете.
Перед вторым периодом «Лада» заменила вратаря: место Владислава Подъяпольского занял Александр Трушков. На 23-й минуте «ястреб» Артем Чмыхов забросил в ворота соперников 4-ю шайбу. Во время контратаки гостей, кстати, кто-то успел снести арбитра. Ему даже понадобилась помощь врача.
Владимира Ткачева во втором периоде отправили на штрафную скамейку. Правда, выйдя на лед, он зацепил Березина и поехал обратно в штраф-бокс. Вторая половина периода прошла за атаками хоккеистов из «Лады», которые все-таки завершились голом в наши ворота. За две минуты до ухода на перерыв забросил ее Андрей Алтыбармакян.
Третий период в сегодняшнем матче начался со счета 4:1 в пользу «Авангарда». Омские хоккеисты стартовали с атаки, но вратарь «Лады» выдержал. Сразу же гости отправились к воротам «ястребам», и нападающий Павел Куликов из Тольятти забивает шайбу. В скором времени сразу два хоккеиста из «Авангарда» (Иван Телегин и Егор Мартынов) попали в штраф-бокс. И второе большинство «Ладе» удалось реализовать: шайбу в ворота омичей забросил канадец Трой Джозефс.
На 57-й минуте у омичей пятый гол забил Николай Прохоркин, который перешел в команду в конце 2023 года. В итоге встреча завершилась для «Авангарда» победой со счетом 5:3. Но без нервной обстановки на льду эта игра не обошлась.
На следующей неделе «ястребов» ждет выезд на Дальний Восток. 8 и 10 января омичи встретятся с «Адмиралом», а 12 и 13 января — с «Амуром».