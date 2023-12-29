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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

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Магия праздника. Стало известно, сколько омичей верят в новогодние приметы

29 декабря 2023, 06:13
Фото: Midjourney
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Омичи рассказали, какие новогодние приметы соблюдают во время празднования

Всего 4 из 10 опрошенных соблюдают особые приметы и ритуалы.

Опрос омичей провел сервис по поиску работы SuperJob. Так, больше всего респондентов ответили, что загадывают желание под бой курантов (15%). Еще 8% уверены, что все желания обязательно исполнятся, если в этот момент выпить до дна бокал шампанского.

Кроме того, 4% опрошенных пишут желание на бумажке пока бьют куранты и сжигают, а потом бросают пепел в бокал шампанского и выпивают его до дна. 3% омичей считают хорошей приметой встречу Нового года в новой одежде.

7% омичей поделились и другими ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, в их числе оказались: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе.

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#Омск#Омская область#Новогодняя ночь#Новости#Анастасия Баянова#Новогодние игрушки#Новогодние праздники#Приметы
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