Магия праздника. Стало известно, сколько омичей верят в новогодние приметы

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Опрос омичей провел сервис по поиску работы SuperJob. Так, больше всего респондентов ответили, что загадывают желание под бой курантов (15%). Еще 8% уверены, что все желания обязательно исполнятся, если в этот момент выпить до дна бокал шампанского.
Кроме того, 4% опрошенных пишут желание на бумажке пока бьют куранты и сжигают, а потом бросают пепел в бокал шампанского и выпивают его до дна. 3% омичей считают хорошей приметой встречу Нового года в новой одежде.
7% омичей поделились и другими ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, в их числе оказались: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе.