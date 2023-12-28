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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

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Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить

28 декабря 2023, 13:43
Фото: Midjourney
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Омичи рассказали, как украшают дома к Новому году и сколько денег на это тратят

В ходе опроса жителей города стало ясно, что половина омичей стараются создать дома особенную атмосферу в преддверии праздника.

Опрос провели аналитики «АльфаСтрахования». Оказалось, что 50% омичей не только украшают елку на Новый год, но и развешивают по дому гирлянды, снежинки и другие украшения. Еще 30% респондентов в преддверии праздника не заморачиваются ограничиваются елкой, у остальных опрошенных же на украшения нет времени или желания.

11% жителей города тратят на праздничные украшения до 5000 рублей, более 40% готовы выделить на эти цели до 10 000 рублей, еще 24% — потратят до 25 000 рублей, до 50 000 готов потратить лишь каждый десятый опрошенный.

Многие респонденты уверены, что самое затратное перед праздником — покупка фейерверков. Некоторые же их не используют, потому что боятся пожара. Интересно, что 30% омичей готовы сэкономить на новогодней атрибутике и обойтись без излишних украшений и салютов.

Омичи рассказали, какие суммы они тратят на новогодние подарки
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#Омск#Праздники#Омская область#Новости#Украшения#Празднование#Украшение#Анастасия Баянова#Новый год 2024#Новый#Новогодние праздники
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