Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Опрос провели аналитики «АльфаСтрахования». Оказалось, что 50% омичей не только украшают елку на Новый год, но и развешивают по дому гирлянды, снежинки и другие украшения. Еще 30% респондентов в преддверии праздника не заморачиваются ограничиваются елкой, у остальных опрошенных же на украшения нет времени или желания.
11% жителей города тратят на праздничные украшения до 5000 рублей, более 40% готовы выделить на эти цели до 10 000 рублей, еще 24% — потратят до 25 000 рублей, до 50 000 готов потратить лишь каждый десятый опрошенный.
Многие респонденты уверены, что самое затратное перед праздником — покупка фейерверков. Некоторые же их не используют, потому что боятся пожара. Интересно, что 30% омичей готовы сэкономить на новогодней атрибутике и обойтись без излишних украшений и салютов.