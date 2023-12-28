Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить

Опрос провели аналитики «АльфаСтрахования». Оказалось, что 50% омичей не только украшают елку на Новый год, но и развешивают по дому гирлянды, снежинки и другие украшения. Еще 30% респондентов в преддверии праздника не заморачиваются ограничиваются елкой, у остальных опрошенных же на украшения нет времени или желания.