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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:54

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Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня

27 декабря 2023, 13:54
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сколько денег жители Омска тратят на подарки в преддверии Нового года?

О покупках рассказали жители областного центра. Так, 41% опрошенных омичей выделили до 1000 рублей на подарки для коллег, еще 28% потратят на эти цели до 3000 рублей, а 16% — до 5000 рублей. На порядок больше горожане готовы тратить на подарки для родных и близких: 17% рассчитывают уложиться в сумму от 1000 до 3000 рублей, 16% — до 5000, 13% — до 10 000, а 12% могут выделить более 10 тысяч.

Омичи рассказали, какие суммы они тратят на новогодние подарки
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Новость №2. Стало известно, что в Омской области не хватает 957 пожарных

По данным, которые опубликовало региональное правительство в Стратегии развития пожарной охраны, в Омской области существенный дефицит пожарных. Всего в регионе, согласно нормам, их должно быть 1680. Кроме того, сейчас 76 пожарных автомобилей из 121 подлежат замене, так как срок эксплуатации машин составляет уже больше 20 лет. Однако это, в некоторых случаях, невозможно, так как 22 из них уже сняты с производства и не имеют запасных частей.

Не хватает почти тысячи человек. В Омской области заявили о дефиците пожарных
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Новость №3. В Омске снесли большую ель и еще 23 дерева на земле бывшего кинотеатра «Сатурн»

Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в городе. На этот раз речь идет о ели на территории, где раньше находился кинотеатр «Сатурн» в Амурском поселке. Местные жители не понимают, почему снесли дерево, так как оно, по их словам, являлось украшением района. В мэрии же рассказали, что снос был согласован, «зеленая» комиссия разрешила убрать с территории 24 дерева, в том числе 18 аварийных.

Радовала весь район. В Омске снесли огромную ель на земле бывшего кинотеатра «Сатурн»
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