Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня

По данным, которые опубликовало региональное правительство в Стратегии развития пожарной охраны, в Омской области существенный дефицит пожарных. Всего в регионе, согласно нормам, их должно быть 1680. Кроме того, сейчас 76 пожарных автомобилей из 121 подлежат замене, так как срок эксплуатации машин составляет уже больше 20 лет. Однако это, в некоторых случаях, невозможно, так как 22 из них уже сняты с производства и не имеют запасных частей.