Омичи рассказали, какие суммы они тратят на новогодние подарки

При этом, на подарки для близких и родственников бюджеты оказались на порядок больше. Так, 17% жителей региона заложили на эти цели от 1 до 3 тысяч рублей, 16% — от 3 до 5 тысяч, 13% — от 5 до 10 тысяч, 12% — свыше 10 тысяч, и столько же ограничатся бюджетом до 1 тысячи.