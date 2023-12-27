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Published Сегодня, 02:23

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Омичи рассказали, какие суммы они тратят на новогодние подарки

27 декабря 2023, 02:23
Фото: 1MI
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Бюджеты на подарки для близких и родственников на порядок больше, чем для коллег.

Жители Омской в преддверии праздников рассказали, сколько они готовы потратить денег на новогодние подарки. Опрос среди омичей провел сервис по поиску вакансий HeadHunter.

Так, на подарки для коллег 41% респондентов выделяют до 1 тысячи рублей, еще 28% потратят от 1 до 3 тысяч рублей, а 16% — от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом, на подарки для близких и родственников бюджеты оказались на порядок больше. Так, 17% жителей региона заложили на эти цели от 1 до 3 тысяч рублей, 16% — от 3 до 5 тысяч, 13% — от 5 до 10 тысяч, 12% — свыше 10 тысяч, и столько же ограничатся бюджетом до 1 тысячи.

Большинство опрошенных омичей, 55%, сообщили, что их работодатель дарит подарки сотрудникам. Как правило, это сладкие презенты.

Ранее омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год. Как оказалось, многие (21%) думают о деньгах для покупки желаемого. Второй по популярности ответ — путешествие (13%).

Деньги, путешествие, гаджеты. Омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год
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#Общество#Омск#Дети#Бюджет#Евгений Игишев#Работодатель#Водители#Сотрудники
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