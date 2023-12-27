Радовала весь район. В Омске снесли огромную ель на земле бывшего кинотеатра «Сатурн»

Напомним, что горадминистрация пыталась несколько раз найти концессионера, способного заняться реставрацией объекта. По итогу в конце прошлого года здание перешло в собственность ООО «Волгоградская». Его учредителем является Ольга Мосунова. Сначала объект выкупили (цена — 34 млн рублей), а в августе этого года сравняли с землей.