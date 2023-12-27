Радовала весь район. В Омске снесли огромную ель на земле бывшего кинотеатра «Сатурн»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась жалоба на очередную вырубку деревьев в городе. Жители поселка Амурский рассказали, что это случилось на территории снесенного здания бывшего кинотеатра «Сатурн».
Работы ведутся по улице Багратиона, 1/1. Здесь строят новый торговый комплекс, рассказали в пресс-службе администрации Омска. Как оказалось, еще в августе члены заседания комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений согласовали снос деревьев на данном участке. Обращение поступило от ООО «Волгоградская», которая владеет указанной землей.
«Срубили многолетнюю огромную красавицу-ель. Подрядная организация, которая занимается строительством, обещала сохранить дерево, но, как видно, обещаниям грош цена. Сославшись, что это частная территория, получается, можно делать, что хочешь. Но ведь это была городская территория и дерево принадлежало народу, городу! Столько лет она нас радовала. Это, можно сказать, достопримечательность района!» — посетовал автор поста.
Известно, что «зеленая» комиссия разрешила убрать с территории 24 дерева, в том числе 18 аварийных. Три сосны при этом пересадили на участок, расположенный рядом.
«Снос был согласован при условии выполнения компенсационного озеленения — высадки 36 крупномерных деревьев на озелененной территории вблизи д. 1/1 по улице Багратиона. Решение о сносе деревьев выдано ООО „Волгоградская“ после предоставления заключения о выполнении компенсационного озеленения», — рассказали в мэрии.
Напомним, что горадминистрация пыталась несколько раз найти концессионера, способного заняться реставрацией объекта. По итогу в конце прошлого года здание перешло в собственность ООО «Волгоградская». Его учредителем является Ольга Мосунова. Сначала объект выкупили (цена — 34 млн рублей), а в августе этого года сравняли с землей.