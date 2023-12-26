В надежных руках. В Омске росгвардейцы вызвали скорую упавшему на улице пенсионеру

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В пресс-службе региональной Росгвардии рассказали о том, как служащие помогли пенсионеру на улице. Он упал на скользкой дороге и из-за резкой боли не смог встать.
На помощь к нему прибыли старший сержант полиции Сергей Жданов и сержант полиции Илья Майер. Они занимались патрулированием и после получения сообщения о пожилом мужчине сразу же отправились к нему.
Как оказалось, 66-летний омич серьезно травмировался при падении. Росгвардейцы вызвали скорую помощь и помогли загрузить пострадавшего в карету фельдшеров.