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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

иллюстрация

В надежных руках. В Омске росгвардейцы вызвали скорую упавшему на улице пенсионеру

26 декабря 2023, 12:11
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске росгвардейцы вызвали скорую помощь упавшему на улице пенсионеру

Медики заподозрили у пожилого мужчины травму таза и отправили на больницу.

В пресс-службе региональной Росгвардии рассказали о том, как служащие помогли пенсионеру на улице. Он упал на скользкой дороге и из-за резкой боли не смог встать.

На помощь к нему прибыли старший сержант полиции Сергей Жданов и сержант полиции Илья Майер. Они занимались патрулированием и после получения сообщения о пожилом мужчине сразу же отправились к нему.

Как оказалось, 66-летний омич серьезно травмировался при падении. Росгвардейцы вызвали скорую помощь и помогли загрузить пострадавшего в карету фельдшеров.

Ночью на улице пожилой омичке понадобилась срочная помощь сотрудников Росгвардии
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#Общество#Происшествия#Омская область#Росгвардия#Травма#Скорая помощь#Гололед#Падение#Алина Ясинская
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