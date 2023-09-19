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Ночью на улице пожилой омичке понадобилась срочная помощь сотрудников Росгвардии

Ночью на улице пожилой омичке понадобилась срочная помощь сотрудников Росгвардии

19 сентября 2023, 05:23
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
Они вызвали скорую помощь травмированной женщине.

В пресс-службе управления Росгвардии по Омской области рассказали о помощи пожилой омичке. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы городка Нефтяников накануне ночью, 18 сентября.

К прапорщику Павлу Шелковникову и старшему сержанту Егору Андриянову обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что на остановке потеряла равновесие и упала. Росгвардейцы заметили, что пенсионерка травмировала голову.

Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи, подождав с женщиной приезда медиков. По итогу омичку благополучно передали врачам. Пострадавшую увезли на госпитализацию.

Ранее Город55 писал о том, что росгвардейцы задержали в областном центре мужчину, объявленного в федеральный розыск. Тот попытался украсть наушники в гипермаркете на Левобережье.

Росгвардия в Омске задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске
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#Омск#Омская область#Росгвардия#Скорая помощь#Пенсионерка#Новости#Алина Ясинская
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