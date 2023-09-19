Ночью на улице пожилой омичке понадобилась срочная помощь сотрудников Росгвардии

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В пресс-службе управления Росгвардии по Омской области рассказали о помощи пожилой омичке. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы городка Нефтяников накануне ночью, 18 сентября.
К прапорщику Павлу Шелковникову и старшему сержанту Егору Андриянову обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что на остановке потеряла равновесие и упала. Росгвардейцы заметили, что пенсионерка травмировала голову.
Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи, подождав с женщиной приезда медиков. По итогу омичку благополучно передали врачам. Пострадавшую увезли на госпитализацию.
Ранее Город55 писал о том, что росгвардейцы задержали в областном центре мужчину, объявленного в федеральный розыск. Тот попытался украсть наушники в гипермаркете на Левобережье.