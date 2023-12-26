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Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал контракт с Прохоркиным

Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина

26 декабря 2023, 17:16
Фото: ХК Авангард

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал контракт с Прохоркиным

По словам Михаила Кравца, в личной беседе хоккеист его заверил, что хочет побороться за Кубок Гагарина.

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал заключение контракта с нападающим Николаем Прохоркиным и рассказал, что ждет от игрока.

«Прохоркин — это опыт, мастерство, большое количество сыгранных игр в КХЛ. Это игрок, который умеет забить и правильно отдать, который выкладывается в плей-офф. Да, и в раздевалке от него будет немалая польза. В личной нашей беседе он мне озвучил, что готов и хочет побороться за Кубок [Кубок Гагарина]», — заверил Кравец.

Как следует из официального сообщения «Авангарда», контракт с Прохоркиным заключен до конца текущего сезона. Хоккейный клуб «Сибирь», откуда и перешел хоккеист, получит за него денежную компенсацию. Добавим, что нападающий уже выступал за «ястребов» в сезоне 2021-22.

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#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#ХК "Сибирь"#Василий Попов#Николай Прохоркин#Михаил Кравец
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