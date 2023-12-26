Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина

Как следует из официального сообщения «Авангарда», контракт с Прохоркиным заключен до конца текущего сезона. Хоккейный клуб «Сибирь», откуда и перешел хоккеист, получит за него денежную компенсацию. Добавим, что нападающий уже выступал за «ястребов» в сезоне 2021-22.