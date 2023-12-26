Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал заключение контракта с нападающим Николаем Прохоркиным и рассказал, что ждет от игрока.
«Прохоркин — это опыт, мастерство, большое количество сыгранных игр в КХЛ. Это игрок, который умеет забить и правильно отдать, который выкладывается в плей-офф. Да, и в раздевалке от него будет немалая польза. В личной нашей беседе он мне озвучил, что готов и хочет побороться за Кубок [Кубок Гагарина]», — заверил Кравец.
Как следует из официального сообщения «Авангарда», контракт с Прохоркиным заключен до конца текущего сезона. Хоккейный клуб «Сибирь», откуда и перешел хоккеист, получит за него денежную компенсацию. Добавим, что нападающий уже выступал за «ястребов» в сезоне 2021-22.