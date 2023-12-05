Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Буше в матче с «Барысом»

Из-за отсутствия Буше сегодня в звено к Райану Спунеру и Владимиру Ткачеву встал молодой «ястреб» Александр Филатьев. В этом сочетании Филатьев забросил свой первый гол за «Авангард», ставший победным в этой встрече.