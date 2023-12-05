Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Буше в матче с «Барысом»

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснил отсутствие Рида Буше в матче с «Барысом».
«У Рида простуда, очень высокая температура, видимо, он подхватил вирус, надеемся, что через неделю выздоровеет», — рассказал Кравец.
Из-за отсутствия Буше сегодня в звено к Райану Спунеру и Владимиру Ткачеву встал молодой «ястреб» Александр Филатьев. В этом сочетании Филатьев забросил свой первый гол за «Авангард», ставший победным в этой встрече.
Добавим, что сейчас Буше, как ранее рассказывал Город55 возглавляет список лучших снайперов КХЛ нынешнего сезона.