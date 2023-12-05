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Тренеры надеются, что хоккеист поправится уже через неделю

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Буше в матче с «Барысом»

5 декабря 2023, 17:24
Фото: ХК Авангард
Тренеры надеются, что хоккеист поправится уже через неделю

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, что Рид Буше подхватил вирус

По словам Михаила Кравца, хоккеист подхватил какой-то вирус и выбыл как минимум на неделю.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснил отсутствие Рида Буше в матче с «Барысом».

«У Рида простуда, очень высокая температура, видимо, он подхватил вирус, надеемся, что через неделю выздоровеет», — рассказал Кравец.

Из-за отсутствия Буше сегодня в звено к Райану Спунеру и Владимиру Ткачеву встал молодой «ястреб» Александр Филатьев. В этом сочетании Филатьев забросил свой первый гол за «Авангард», ставший победным в этой встрече.

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Добавим, что сейчас Буше, как ранее рассказывал Город55 возглавляет список лучших снайперов КХЛ нынешнего сезона.

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