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ХК "Сибирь"

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2024
В КХЛ рассказали, какие команды примут участие в новом турнире формата «3×3»
18 ноября, 11:27
2023
Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина
По словам Михаила Кравца, в личной беседе хоккеист его заверил, что хочет побороться за Кубок Гагарина.
26 декабря 2023, 17:16
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Сибирью»: «Команда отдала все силы»
26 декабря 2023, 16:54
Наставник омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Ткачев перед матчем с «Сибирью»
Нападающий «ястребов» был на раскатке, но остался вне заявки на сибирское дерби.
26 декабря 2023, 16:37
Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
Третье сибирское дерби в текущем сезоне закончилось со счетом 2:3 в пользу «ястребов».
26 декабря 2023, 15:23
Боевая игра. Главный тренер омского «Авангарда» высказался о проигрыше «Ак Барсу»
Встречу в Казани Михаил Кравец сравнил с играми в плей-офф в прошлом сезоне.
5 октября 2023, 20:27
Форвард Райан Спунер побил рекорд омского «Авангарда» по очкам со старта чемпионата
Прошлый рекорд принадлежал чешскому нападающему Владимиру Соботке, который играл за «ястребов».
21 сентября 2023, 16:28
Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Сибири»: «Ребят не в чем упрекнуть»
21 сентября 2023, 16:09
«Голы будут, надо подождать», — наставник омского «Авангарда» о незабитых шайбах
Михаил Кравец прокомментировал тяжелейшую победу в домашнем матче над «Автомобилистом».
7 сентября 2023, 18:40
Нападающий омского «Авангарда» Игорь Гераськин: «Вышел, сыграл и не потерялся»
Хоккеист, забивший решающий гол в сибирском дерби, прокомментировал свой дебют в первом звене.
2 сентября 2023, 17:39
Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
2 сентября 2023, 13:10
Игрок омского «Авангарда» Буше пропустит первую игру сезона из-за беременной жены
Супруга хоккеиста должна скоро родить, и Рид решил присутствовать на родах.
28 августа 2023, 10:28
«Авангард» откроет новый хоккейный сезон игрой с новосибирской «Сибирью»
Матч пройдет 2 сентября в G-Drive Арене.
26 июня 2023, 10:31
Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Мой контракт заканчивается 30 апреля»
11 апреля 2023, 11:38
В первом раунде Кубка Гагарина омский «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью»
26 февраля 2023, 17:59
2022
Больше, чем хоккей. Что произошло на открытии новой G-Drive Арены
Домашнюю площадку «Авангарда» помощник президента Игорь Левитин назвал «лучшим стадионом в стране».
2 октября 2022, 05:09

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