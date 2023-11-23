Кравец объяснил, почему омский «Авангард» 11 минут не бросал по воротам Самонова

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Главный тренер омского «Авангарда» пояснил, почему игроки команды в игре с «Салават Юлаевым» за 11 минут не нанесли ни одного броска по воротам голкипера уфимцев Александра Самонова.
«Не бросали, потому что были неточные передачи, „Салават“ очень хорошо садился, а мы не успевали начать атаку, также нас очень много зажимали в зоне. Нужно быстрее бегать, быстрее и точнее отдавать шайбу, чтобы разрывать это давление», — объяснил Кравец.
Напомним, как ранее сообщал Город55, наставник «ястребов» считает, что «Салават» победил по делу, но третий период в исполнении ястребов внушает оптимизма.