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Встреча в Уфе закончилась со счетом 3:1 не в пользу Авангарда

Кравец объяснил, почему омский «Авангард» 11 минут не бросал по воротам Самонова

23 ноября 2023, 18:40
Фото: ХК Авангард
Встреча в Уфе закончилась со счетом 3:1 не в пользу Авангарда

Кравец пояснил, почему омский «Авангард» 11 минут не бросал в ворота «Салавата»

Главный тренер «ястребов» по полочкам разложил такую нерасторопность своих подопечных.

Главный тренер омского «Авангарда» пояснил, почему игроки команды в игре с «Салават Юлаевым» за 11 минут не нанесли ни одного броска по воротам голкипера уфимцев Александра Самонова.

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«Не бросали, потому что были неточные передачи, „Салават“ очень хорошо садился, а мы не успевали начать атаку, также нас очень много зажимали в зоне. Нужно быстрее бегать, быстрее и точнее отдавать шайбу, чтобы разрывать это давление», — объяснил Кравец.

Напомним, как ранее сообщал Город55, наставник «ястребов» считает, что «Салават» победил по делу, но третий период в исполнении ястребов внушает оптимизма.

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