Наставник омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Ткачев перед матчем с «Сибирью»

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что случилось с нападающим Владимиром Ткачевым перед матчем с новосибирской «Сибирью».
«Еще вчера с Володей все было нормально. Сегодня с утра он почувствовал недомогание, хотя был и на раскатке, и на тренировке. Однако его состояние не улучшилось, потому мы решили его поберечь», — пояснил Кравец.
Напомним, без Ткачева «ястребы» смогли вырвать победу в овертайме со счетом 2:3. У «Авангарда» голы забросили Райан Спунер, Никита Холодилин и Рид Буше.