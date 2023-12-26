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Перед матчем Владимир Ткачев почувствовал недомогание

Наставник омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Ткачев перед матчем с «Сибирью»

26 декабря 2023, 16:37
Фото: ХК Авангард
Перед матчем Владимир Ткачев почувствовал недомогание

Главный тренер омского «Авангарда» объяснил пропажу Ткачева в сибирском дерби

Нападающий «ястребов» был на раскатке, но остался вне заявки на сибирское дерби.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что случилось с нападающим Владимиром Ткачевым перед матчем с новосибирской «Сибирью».

«Еще вчера с Володей все было нормально. Сегодня с утра он почувствовал недомогание, хотя был и на раскатке, и на тренировке. Однако его состояние не улучшилось, потому мы решили его поберечь», — пояснил Кравец.

Напомним, без Ткачева «ястребы» смогли вырвать победу в овертайме со счетом 2:3. У «Авангарда» голы забросили Райан Спунер, Никита Холодилин и Рид Буше.

Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
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#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#ХК "Сибирь"#Василий Попов#Рид Буше#Владимир Ткачев#Михаил Кравец#Райан Спунер#Никита Холодилин
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