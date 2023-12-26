Громкий трансфер. В «Авангард» перейдет новосибирский нападающий Николай Прохоркин

Известно, что в текущем сезоне КХЛ в составе «Сибири» Николай Прохоркин принял участие в 36 играх, забросив 8 шайб. Также он отдал 16 результативных передач и в сумме набрал 24 очка. Коэффициент полезности игрока составил «-1».