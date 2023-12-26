Громкий трансфер. В «Авангард» перейдет новосибирский нападающий Николай Прохоркин

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Сообщение о трансфере опубликовали в телеграм-канале «Антихоккей», однако представители команд пока о переходе нападающего не сообщали.
Известно, что в текущем сезоне КХЛ в составе «Сибири» Николай Прохоркин принял участие в 36 играх, забросив 8 шайб. Также он отдал 16 результативных передач и в сумме набрал 24 очка. Коэффициент полезности игрока составил «-1».
Напомним, что омский «Авангард» и новосибирская команда сегодня встретятся на льду «Сибирь-Арены». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.