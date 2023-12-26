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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В омский «Авангард» из «Сибири» перейдет Николай Прохоркин

Громкий трансфер. В «Авангард» перейдет новосибирский нападающий Николай Прохоркин

26 декабря 2023, 09:35
Фото: ХК «Сибирь»

В омский «Авангард» из «Сибири» перейдет Николай Прохоркин

Информация об этом появилась сегодня, 26 декабря.

Сообщение о трансфере опубликовали в телеграм-канале «Антихоккей», однако представители команд пока о переходе нападающего не сообщали.

Известно, что в текущем сезоне КХЛ в составе «Сибири» Николай Прохоркин принял участие в 36 играх, забросив 8 шайб. Также он отдал 16 результативных передач и в сумме набрал 24 очка. Коэффициент полезности игрока составил «-1».

Напомним, что омский «Авангард» и новосибирская команда сегодня встретятся на льду «Сибирь-Арены». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

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