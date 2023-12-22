Бюрократия и заполнение отчетностей. От чего омичи выгорают на работе

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
По итогам 2023 года 20% омичей рассказали, что выгорают на своей работе из-за рутины. Опрос среди жителей региона провел сервис по поиску вакансий hh.ru.
76% респондентов считают, что в их работе присутствует рутина, причем по оценке 36% ее слишком много (среди таких преобладают юристы (47%) и бухгалтеры (42%), еще 40% говорят, что рутина есть, но не критично много. Лишь 19% сообщили, что в их работе отсутствует монотонность и скучные задачи, а оставшиеся 6% затруднились дать ответ.
Самыми рутинными задачами омичи назвали бюрократию, заполнение отчетности, перенос документов в электронный вид и прочую «бумажную» работу.
Работники рассказали, что если снять с себя неинтересные и однотипные задачи, то освободившееся время можно потратить на обучение и получение новых профессиональных навыков, взяли бы новое направление, согласились бы обучать других сотрудников компании.
Ранее омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год.