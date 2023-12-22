Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Иллюстрация

Бюрократия и заполнение отчетностей. От чего омичи выгорают на работе

22 декабря 2023, 03:09
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омичи рассказали, что выгорают от рутинных задач на работе

Самыми рутинными задачами омичи назвали бюрократию, заполнение отчетности, перенос документов в электронный вид и прочую «бумажную» работу.

По итогам 2023 года 20% омичей рассказали, что выгорают на своей работе из-за рутины. Опрос среди жителей региона провел сервис по поиску вакансий hh.ru.

76% респондентов считают, что в их работе присутствует рутина, причем по оценке 36% ее слишком много (среди таких преобладают юристы (47%) и бухгалтеры (42%), еще 40% говорят, что рутина есть, но не критично много. Лишь 19% сообщили, что в их работе отсутствует монотонность и скучные задачи, а оставшиеся 6% затруднились дать ответ.

Самыми рутинными задачами омичи назвали бюрократию, заполнение отчетности, перенос документов в электронный вид и прочую «бумажную» работу.

Работники рассказали, что если снять с себя неинтересные и однотипные задачи, то освободившееся время можно потратить на обучение и получение новых профессиональных навыков, взяли бы новое направление, согласились бы обучать других сотрудников компании.

Фото: hh.ru

Ранее омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год.

Деньги, путешествие, гаджеты. Омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год
Узнать подробнее
#Общество#Технологии#Отдых#Омск#Продажи#Обучение#Евгений Игишев#Отчетность#Профессиональные навыки
Подпишитесь
Байхан, Иймона и Долаана. Какими необычными именами омичи называли новорожденных
Сегодня, 04:06
Битва за «квадраты». Цена аренды участка в Ленинском округе Омска взлетела в 18,5 раз
Сегодня, 04:28
Ждем обновления? Еще одну муниципальную баню в Омске сдали в аренду до 2028 года
Сегодня, 04:24
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Сочи»: «Смогли реабилитироваться»
Вчера, 20:37
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
Вчера, 06:02
Три филиала за 7,8 млн. В Омске продают сеть магазинов «Суши Wok»
Сегодня, 05:04