Бюрократия и заполнение отчетностей. От чего омичи выгорают на работе

76% респондентов считают, что в их работе присутствует рутина, причем по оценке 36% ее слишком много (среди таких преобладают юристы (47%) и бухгалтеры (42%), еще 40% говорят, что рутина есть, но не критично много. Лишь 19% сообщили, что в их работе отсутствует монотонность и скучные задачи, а оставшиеся 6% затруднились дать ответ.