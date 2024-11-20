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Продажи

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2024
Готовь сани осенью: спрос на зимние товары в Омске вырос в разы
С наступлением осени в Омске началась активная подготовка к зиме. За месяц продажи товаров для зимнего спорта выросли почти на 50%. Разбираемся, что выбирают жители города.
20 ноября, 03:24
Внезапный ажиотаж. Омичи раскупили новый мерч с Райаном Спунером
6 октября, 09:00
В Омской области вырос спрос на продавцов и врачей
В регионе в настоящее время приходится 3,2 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците кандидатов.
11 июня, 05:14
Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
Быстрая доставка, удешевленная логистика и новые рабочие места — результат подписания соглашения между Правительством Омской области и маркетплейсом Ozon.
5 июня, 12:42
2023
Количество вакансий выросло на треть. Каких специалистов ищут омские работодатели
5 декабря 2023, 02:19
Количество вакансий за год выросло на треть. Каких специалистов не хватает в Омске
В настоящее время 29% от общего объема вакансий — это предложения для рабочего персонала.
13 ноября 2023, 03:17
На выборах губернатора омичи смогут купить молоко, курицу и поп-корн
На территории 155 избирательных участков организаторы развернут 340 торговых точек.
5 сентября 2023, 12:55
В Омске выставили на продажу здание банка возле кинотеатра «Маяковский»
30 мая 2023, 07:56
«Важный индюк» и «Нужный размер». Омичам продавали несуществующие сорта овощей
За апрель–май 2023 года специалисты обнаружили 18 торговых точек.
19 мая 2023, 09:54
В Омской области оказалась самая низкая стоимость гробов в Сибири
Средняя стоимость гроба в СФО выросла на 19,8%.
7 февраля 2023, 11:05
2022
Айфона не будет. Компания Apple остановила продажу гаджетов в России
1 марта 2022, 21:57

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