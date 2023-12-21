Деньги, путешествие, гаджеты. Омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Инструменты для строительства и ремонта, товары для спорта и активного отдыха являются самыми популярными подарками, которые желают мужчины на Новый год. Женщины чаще всего хотят в качестве новогоднего презента путешествие, сертификат на обучение и украшения. Омичи старше 45 лет больше молодых думают об отпуске (18%).