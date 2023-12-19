ОНПЗ помог провести матч звезд хоккейной студенческой лиги в Омске

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Представители Федерации хоккея Омской области и регионального минспорта организовали проект «Хоккей для всех». Как отметил генеральный директор омского НПЗ Олег Белявский, он нацелен на большое количество непрофессиональных участников. Желающие посещают тренировки, участвуют в соревнованиях, а предприятие помогает им в этом.
Так, спортсмены студенческой хоккейной лиги города встретились на льду академии «Авангард». Перед началом игры они прошли полосу препятствий, продемонстрировав свое мастерство. Для них подготовили конкурс буллитов, бросков шайб на скорость и силу. В декабрьском матче участвовали лучшие игроки, которые победили в летнем суперфинале студенческого первенства по хоккею.
«Это грандиозное событие для Омска, оно стало возможно благодаря нашему партнерству с Омским НПЗ в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“. Омичи очень давно хотят увидеть Матч всех звезд КХЛ в Омске. Пока такой возможности у нас нет — мы начали эту традицию со студенческой хоккейной лиги», — прокомментировал президент Омской федерации хоккея Михаил Лавриков.
Омский НПЗ «Газпром нефти» поддерживает проект, который популяризирует и развивает этот вид спорта. Благодаря активной помощи предприятия в Омске возродили детское региональное первенство по хоккею. Также была сформирована женская команда «Омская ракета».
Отметим, что студенческая хоккейная лига развивается в целом по всей России. Каждый вуз считает престижным иметь хоккейную команду и участвовать в лиге. В Омске это направление поддерживает ОНПЗ.