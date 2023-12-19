ОНПЗ помог провести матч звезд хоккейной студенческой лиги в Омске

Так, спортсмены студенческой хоккейной лиги города встретились на льду академии «Авангард». Перед началом игры они прошли полосу препятствий, продемонстрировав свое мастерство. Для них подготовили конкурс буллитов, бросков шайб на скорость и силу. В декабрьском матче участвовали лучшие игроки, которые победили в летнем суперфинале студенческого первенства по хоккею.