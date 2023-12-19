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ОНПЗ помог провести матч звезд хоккейной студенческой лиги в Омске

ОНПЗ помог провести матч звезд хоккейной студенческой лиги в Омске

19 декабря 2023, 09:34
Фото: Римма Злацовская
Яркое мероприятие организовали в декабре на базе академии «Авангард».

Представители Федерации хоккея Омской области и регионального минспорта организовали проект «Хоккей для всех». Как отметил генеральный директор омского НПЗ Олег Белявский, он нацелен на большое количество непрофессиональных участников. Желающие посещают тренировки, участвуют в соревнованиях, а предприятие помогает им в этом.

Так, спортсмены студенческой хоккейной лиги города встретились на льду академии «Авангард». Перед началом игры они прошли полосу препятствий, продемонстрировав свое мастерство. Для них подготовили конкурс буллитов, бросков шайб на скорость и силу. В декабрьском матче участвовали лучшие игроки, которые победили в летнем суперфинале студенческого первенства по хоккею.

«Это грандиозное событие для Омска, оно стало возможно благодаря нашему партнерству с Омским НПЗ в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“. Омичи очень давно хотят увидеть Матч всех звезд КХЛ в Омске. Пока такой возможности у нас нет — мы начали эту традицию со студенческой хоккейной лиги», — прокомментировал президент Омской федерации хоккея Михаил Лавриков.

Омский НПЗ «Газпром нефти» поддерживает проект, который популяризирует и развивает этот вид спорта. Благодаря активной помощи предприятия в Омске возродили детское региональное первенство по хоккею. Также была сформирована женская команда «Омская ракета».

Отметим, что студенческая хоккейная лига развивается в целом по всей России. Каждый вуз считает престижным иметь хоккейную команду и участвовать в лиге. В Омске это направление поддерживает ОНПЗ.

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#Общество#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Новости#ОНПЗ#Алина Ясинская
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