В Омске при поддержке ОНПЗ прошел танцевальный фестиваль

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Омске завершился танцевальный марафон «Язык тела», участники которого соревновались между собой по направлениям HipHop, House, Waacking, All styles. В этом году фестиваль собрал около 90 молодых исполнителей из России и Казахстана. Для них также подготовили мастер-классы, беседы-лекции и вечеринки. Проект получил грантовую поддержку в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Наша цель — сделать Омск танцевальной столицей Сибири! Мы хотим, чтобы талантливые танцоры, артисты могли реализовать себя в родном городе. И мы очень благодарны компании „Газпром нефть“ за помощь в реализации этой цели. Название программы социальных инвестиций „Родные города“ как раз созвучно нашей основной идее. Омский НПЗ дал возможность объединить магию мастерства и творчества в родном Омске», — рассказала организатор проекта Екатерина Качайло.
В рамках фестиваля исполнители уличных танцев не только обменялись опытом и показали свое мастерство, но и познакомили омичей с современным искусством. Соревнования длились два дня и проходили в разных местах города, а финал состоялся на необычном танцполе — в музее «Искусство Омска». Выступления участников танцевальных батлов оценивали артисты международного уровня. Музыкальное сопровождение обеспечили приглашенные исполнители и диджеи.
«Фестиваль — это возможность для молодых людей окунуться в пространство культурной свободы и самовыражения. Для творческой молодежи это и есть условия комфортной жизни в городе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По его мнению, чем больше в регионе будет подобных проектов — тем привлекательнее для молодежи будет Омск.