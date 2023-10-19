В Омске при поддержке ОНПЗ прошел танцевальный фестиваль

В Омске завершился танцевальный марафон «Язык тела», участники которого соревновались между собой по направлениям HipHop, House, Waacking, All styles. В этом году фестиваль собрал около 90 молодых исполнителей из России и Казахстана. Для них также подготовили мастер-классы, беседы-лекции и вечеринки. Проект получил грантовую поддержку в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».