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Published Сегодня, 04:21

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В омском Большеречье установят освещение после вмешательства прокуратуры

18 декабря 2023, 04:21
Фото: 1MI
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В Омской области администрацию обязали установить освещение в Большеречье

Работы необходимо будет провести на семи улицах.

Администрацию Большереченского района суд обязал установить освещение на улицах поселка, сообщили сегодня, 18 декабря, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

При проверке выяснили, что на улицах 50 лет ВЛКСМ, Советов, Харчикова, Пролетарской, О. Бронского, Зеленой нет освещения, что не безопасно для пешеходов и автомобилистов.

Районная прокуратура подала иск с требованием исправить нарушения. Суд вынес удовлетворительное решение.

«Исполнение судебного акта контролируется», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Город55 сообщал, что председатель СК России Алекандр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ситуации с отоплением в Омске.

Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
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#Общество#Омская область#Нарушения#Уличное освещение#Проверка#Администрация#Законодательство#Большереченский район#Евгений Игишев
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