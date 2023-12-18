В омском Большеречье установят освещение после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Администрацию Большереченского района суд обязал установить освещение на улицах поселка, сообщили сегодня, 18 декабря, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
При проверке выяснили, что на улицах 50 лет ВЛКСМ, Советов, Харчикова, Пролетарской, О. Бронского, Зеленой нет освещения, что не безопасно для пешеходов и автомобилистов.
Районная прокуратура подала иск с требованием исправить нарушения. Суд вынес удовлетворительное решение.
«Исполнение судебного акта контролируется», — сообщили в прокуратуре.
Ранее Город55 сообщал, что председатель СК России Алекандр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ситуации с отоплением в Омске.