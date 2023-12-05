Виновного оштрафовали. В лесу Омской области случился крупный пожар из окурка

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Называевском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску представителей минприроды Омской области. Они потребовали от Черноок Е. возместить причиненный вред лесному массиву.
Эта история произошла в июне 2022 года, когда на территории действовал особый противопожарный режим. Женщина бросила в сухую траву не затушенный окурок сигареты. Из-за этого в Называевском сельском участковом лесничестве случился пожар. Площадь возгорания составила 10,1 гектаров. Речь идет об урочище «бывший совхоз Путиловский».
Сотрудник Управления лесного хозяйства признал ее виновной по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) еще тем летом, назначив наказание в виде штрафа на 5 тыс рублей.
«В результате указанных действий ответчиком причинен вред объектам животного мира — почвенным беспозвоночным и иным видам беспозвоночных животных, которые занимают всевозможные экологические ниши в месте обитания. При пожаре происходит и уничтожение мест обитания указанного класса животных и самих животных», — отметили в пресс-службе судов Омской области.
Окурком сигареты женщина нанесла ущерб на сумму больше 64 млн рублей, оценили специалисты. Ответчик не стала оспаривать это, а суд признал, что данную сумму виновница не выплатит.
Учитывая неумышленные действия и материальное положение женщины, судья посчитал, что с нее справедливо будет взыскать 350 тыс рублей в пользу профильного министерства. Решение вступило в законную силу.