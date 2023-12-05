Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

иллюстрация

Виновного оштрафовали. В лесу Омской области случился крупный пожар из окурка

5 декабря 2023, 13:14
Фото: Город55
иллюстрация

В лесу Омской области из-за окурка случился пожар с ущербом в миллионы

Женщина не смогла бы выплатить полную сумму ущерба от пожара, поэтому размер штрафа снизили.

В Называевском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску представителей минприроды Омской области. Они потребовали от Черноок Е. возместить причиненный вред лесному массиву.

Эта история произошла в июне 2022 года, когда на территории действовал особый противопожарный режим. Женщина бросила в сухую траву не затушенный окурок сигареты. Из-за этого в Называевском сельском участковом лесничестве случился пожар. Площадь возгорания составила 10,1 гектаров. Речь идет об урочище «бывший совхоз Путиловский».

Сотрудник Управления лесного хозяйства признал ее виновной по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) еще тем летом, назначив наказание в виде штрафа на 5 тыс рублей.

«В результате указанных действий ответчиком причинен вред объектам животного мира — почвенным беспозвоночным и иным видам беспозвоночных животных, которые занимают всевозможные экологические ниши в месте обитания. При пожаре происходит и уничтожение мест обитания указанного класса животных и самих животных», — отметили в пресс-службе судов Омской области.

Окурком сигареты женщина нанесла ущерб на сумму больше 64 млн рублей, оценили специалисты. Ответчик не стала оспаривать это, а суд признал, что данную сумму виновница не выплатит.

Учитывая неумышленные действия и материальное положение женщины, судья посчитал, что с нее справедливо будет взыскать 350 тыс рублей в пользу профильного министерства. Решение вступило в законную силу.

Забрал огонь. Прошедшей осенью при пожарах в Омской области погибли 22 человека
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Пожары#Минприроды#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12