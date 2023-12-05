Виновного оштрафовали. В лесу Омской области случился крупный пожар из окурка

Эта история произошла в июне 2022 года, когда на территории действовал особый противопожарный режим. Женщина бросила в сухую траву не затушенный окурок сигареты. Из-за этого в Называевском сельском участковом лесничестве случился пожар. Площадь возгорания составила 10,1 гектаров. Речь идет об урочище «бывший совхоз Путиловский».