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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

По мнению капитана, ястребы отходят от формулы команды одного звена

«Уже не актуально». Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов о команде одного звена

29 ноября 2023, 18:29
Фото: ХК Авангард
По мнению капитана, ястребы отходят от формулы команды одного звена

Дамир Шарипзянов заявил, что омский «Авангард» уже не команда одного звена

По словам хоккеиста, сейчас в команде в каждой игре забивает и кто-то, помимо лидеров.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов после матча с подмосковным «Витязем» прокомментировал утверждение, что «ястребы» — это команда одного звена.

«В последнее время это утверждение уже не актуально. Сейчас в каждой игре у нас забивают и другие ребята. Взять хотя бы защитников, — сегодня вон Валя [Валентин] Пьянов и Чмых [Артем Чмыхов] забили. Да, был какой-то период, когда только пацаны [первое звено — Буше, Спунер и Ткачев] набирали очки, наверно, все оттуда и идет, но и это уже проходит», — уверен Шарипзянов.

Напомним, как ранее сообщал Город55 сегодня омский «Авангард» одолел подмосковный «витязь» со счетом 4:1. Первая шайба в этой игре на счету Чмыхова, а Пьянов забросил третий гол в ворота Дорожко.

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