Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ

Напомним, что недавно стало известно и пяти омичах, сбежавших из воинской части. Они отсутствуют уже больше месяца, двое из них объявлены в федеральный розыск. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части».