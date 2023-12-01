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Медведев встретится с сибирскими губернаторами по вопросу комплектования ВС РФ

Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ

1 декабря 2023, 11:39
Фото: 1MI

Медведев встретится с сибирскими губернаторами по вопросу комплектования ВС РФ

Об этом замруководителя совета безопасности РФ рассказал сегодня во время приема граждан.

Совещание пройдет сегодня же, 1 декабря, в Новосибирске. Дмитрий Медведев обсудит с сибирскими губернаторами вопрос комплектования российских вооруженных сил контрактниками.

«Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается», — цитируют Медведева «РИА-Новости».

Напомним, что недавно стало известно и пяти омичах, сбежавших из воинской части. Они отсутствуют уже больше месяца, двое из них объявлены в федеральный розыск. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части».

Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
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#Омск#Военные#Россия#Контракт#Новости#Военкомат#Военнослужащий#Контракты#Военнослужащие#Военный#Военнообязанные#Служба по контракту#Анастасия Баянова
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