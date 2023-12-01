Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Совещание пройдет сегодня же, 1 декабря, в Новосибирске. Дмитрий Медведев обсудит с сибирскими губернаторами вопрос комплектования российских вооруженных сил контрактниками.
«Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается», — цитируют Медведева «РИА-Новости».
Напомним, что недавно стало известно и пяти омичах, сбежавших из воинской части. Они отсутствуют уже больше месяца, двое из них объявлены в федеральный розыск. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части».