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Военнослужащие

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2024
В Омской области увеличили выплату участникам СВО до 1,2 миллиона рублей
26 ноября, 04:30
Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей
Исилькульский городской суд установил, что мужчина утратил права на соцподдержку после смерти сына на СВО, так как не участвовал в его воспитании.
31 июля, 14:03
Участника СВО из Омска посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ
Участников программы «Время героев» посвятили в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ, среди них оказался омич Николай Сергиенко.
20 июля, 11:03
Хоценко рассказал об увеличении единовременных выплат для омских военных до 305 тысяч
10 июля, 10:50
Участники программы «Время героев» пройдут обучение на атомном ледоколе
3 июня, 07:58
Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»
Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.
2 июня, 06:15
Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен
1 июня, 09:47
Омичам рассказали, как получить квартиру, если совсем нет денег на ипотеку
Речь идет о соцнайме, но для этого нужно попадать в категории нуждающихся, сообщает портал newia.ru.
4 апреля, 10:22
Вернулась и раскаялась. Омичке дали условный срок за уклонение от военной службы
Женщина уехала на 2 месяца домой.
29 февраля, 03:26
Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного
Делом занималась Омская транспортная прокуратура.
25 января, 11:32
2023
«Отлично воюют!»: Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России
В Минобороны РФ на данный момент нацелены на набор добровольцев по контракту.
14 декабря 2023, 09:44
Еще 170 тысяч. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
2 декабря 2023, 09:29
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
В Омске вдове участника СВО провели газ после вмешательства прокуратуры
Женщина сообщила о проблемах, возникших при подключении услуг.
7 ноября 2023, 04:54
По инициативе Хоценко семьи участников СВО смогут чаще посещать спорторганизации
15 сентября 2023, 10:47
Не вернулся вовремя из отпуска. В Омске военнослужащего осудили на 5 лет условно
Рядовой добровольно явился в военно-следственный отдел.
26 января 2023, 07:38
Володин предложил допускать к госслужбе только тех, у кого есть ВУС в «военнике»
19 января 2023, 13:40

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