Военнослужащие

Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»

Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.