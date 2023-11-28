Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Пять мобилизованных омичей покинули воинскую часть, расположенную в Псковской области. Они отсутствуют уже больше месяца. Как стало известно Городу55, двух человек уже объявили в федеральный розыск.
Мужчин отправили на военную подготовку в часть № 32515, которая находится в деревне Череха. Сбежавшие могут находиться в Омской области, полагают военные.
В числе отсутствующих 26-летний Николай Сумлянинов из села Карповка (Таврический район). Он находится в федеральном розыске. Самовольно покинул военную часть 26-летний Даниил Хакимов, родившийся в деревне Решетниково (Большереченский район).
Третьим сбежавшим называют 27-летнего Раухата Тулеуова, уроженца села Степное (Русско-Полянский район). В федеральном розыске находится 24-летний Вячеслав Еременко из Омска. Пятый мобилизованный — 28-летний Николай Кильков из Седельниковского района.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части». Санкции этой статьи подразумевают наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Тех, кому известно местонахождение сбежавших мобилизованных, просят обращаться по телефону 8-930-063-10-86.