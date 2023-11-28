Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

иллюстрация

Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части

28 ноября 2023, 08:14
Фото: Город55
иллюстрация

Пять мобилизованных омичей отказались ехать на СВО и покинули воинскую часть

Мужчины отсутствуют уже более месяца, некоторых объявили в федеральный розыск.

Пять мобилизованных омичей покинули воинскую часть, расположенную в Псковской области. Они отсутствуют уже больше месяца. Как стало известно Городу55, двух человек уже объявили в федеральный розыск.

Мужчин отправили на военную подготовку в часть № 32515, которая находится в деревне Череха. Сбежавшие могут находиться в Омской области, полагают военные.

Николай СумляниновНиколай Сумлянинов
Даниил ХакимовДаниил Хакимов
Николай Сумлянинов
Фото: предоставлено Городу55

В числе отсутствующих 26-летний Николай Сумлянинов из села Карповка (Таврический район). Он находится в федеральном розыске. Самовольно покинул военную часть 26-летний Даниил Хакимов, родившийся в деревне Решетниково (Большереченский район).

Третьим сбежавшим называют 27-летнего Раухата Тулеуова, уроженца села Степное (Русско-Полянский район). В федеральном розыске находится 24-летний Вячеслав Еременко из Омска. Пятый мобилизованный — 28-летний Николай Кильков из Седельниковского района.

Раухат ТулеуовРаухат Тулеуов
Вячеслав ЕременкоВячеслав Еременко
Николай КильковНиколай Кильков
Раухат Тулеуов
Фото: предоставлено Городу55

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части». Санкции этой статьи подразумевают наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Тех, кому известно местонахождение сбежавших мобилизованных, просят обращаться по телефону 8-930-063-10-86.

Мог внезапно заснуть. Мобилизованного год насильно держали в казарме под Омском
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Спецоперация#Сво#Военная часть#Самовольный уход#Участник СВО#Федеральный розыск
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33