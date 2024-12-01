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Военнослужащий

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2024
Жители района Омской области простились со срочником, погибшим при защите госграницы
1 декабря, 06:02
Жители Омского района простились с односельчанином, погибшим в зоне спецоперации
22 сентября, 08:52
Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО
15 сентября, 13:40
Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
18 августа, 08:17
Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей
Исилькульский городской суд установил, что мужчина утратил права на соцподдержку после смерти сына на СВО, так как не участвовал в его воспитании.
31 июля, 14:03
Дважды сбегал. Военнослужащего из Омска на 6 лет отправили в тюрьму за «самоволку»
Мужчина сначала не вернулся из отпуска, а затем сбежал из воинской части.
9 июля, 04:01
Едва не застрелил соседку. Военнослужащий из Омска сядет на 2 года за пьяную стрельбу
Мужчина случайно выстрелил в дверь соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина.
18 марта, 07:39
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.
14 февраля, 03:41
Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного
Делом занималась Омская транспортная прокуратура.
25 января, 11:32
«Из теста бомбы делаю я». Родителей омских школьников возмутила песня к 23 февраля
23 января, 11:47
Защитит от чуждых идей. В Омской области создадут совет по традиционным ценностям
16 января, 13:47
2023
«Отлично воюют!»: Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России
В Минобороны РФ на данный момент нацелены на набор добровольцев по контракту.
14 декабря 2023, 09:44
В Омске военнослужащего приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков
Рядового задержали полицейские после того, как он забрал опасное зелье из тайника-закладки.
7 декабря 2023, 04:47
Еще 170 тысяч. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
2 декабря 2023, 09:29
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
Остались жена и сын. В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Омской области
14 октября 2023, 11:46
В Омске военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии
13 октября 2023, 04:21
Омич из ЧВК «Вагнер» потерял 790 тысяч в сауне с проститутками
1 августа 2023, 11:03
Важно. Совет Федерации одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
28 июля 2023, 11:21
Виталий Хоценко навестил семью участника СВО в Большеуковском районе
28 июля 2023, 06:26

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