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Военные

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Конец СВО? Что говорят эксперты о сроках окончания конфликта Украины и России
1 октября, 08:30
Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор
Омский областной суд рассмотрел апелляцию омички, которую приговорили к шести годам тюрьмы за фейки о российской армии.
7 августа, 11:34
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
2 августа, 04:24
Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей
Исилькульский городской суд установил, что мужчина утратил права на соцподдержку после смерти сына на СВО, так как не участвовал в его воспитании.
31 июля, 14:03
В ходе спецоперации погиб 52-летний предприниматель из Омской области
29 июля, 05:29
Участника СВО из Омска посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ
Участников программы «Время героев» посвятили в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ, среди них оказался омич Николай Сергиенко.
20 июля, 11:03
Все участники отбора на программу «Время героев» получат возможность пройти обучение
Для первых отобранных на программу 83 участников обучение стартует уже 27 мая.
21 мая, 11:14
В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных
21 февраля, 07:39
Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного
Делом занималась Омская транспортная прокуратура.
25 января, 11:32
«Из теста бомбы делаю я». Родителей омских школьников возмутила песня к 23 февраля
23 января, 11:47
2023
Стали героями России посмертно. Семьям двоих омичей вручили медали «Золотая звезда»
Десантники Роман Шалаев и Сергей Мельников погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.
23 декабря 2023, 10:03
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
Остались жена и сын. В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Омской области
14 октября 2023, 11:46
В сентябре омичам придут повестки. Объясняем, для чего
29 августа 2023, 09:14
Как десантники в Омске отметят 2 августа в этом году
31 июля 2023, 09:35
Виталий Хоценко побывал в гостях у участника СВО из Кормиловки
Военнослужащий Илья Штеблау в настоящее время проходит реабилитацию после ранения.
21 июля 2023, 10:52
Омича освободили из плена ВСУ. Он прошел курс реабилитации и возвращается домой
6 июля 2023, 02:59
Врио губернатора Виталий Хоценко обратился к омским бойцам из ЧВК «Вагнер»
Временный глава региона сделал дополнительное заявление по поводу событий, разворачивающихся в стране.
24 июня 2023, 15:01
Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту
24 июня 2023, 14:40
Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»
24 июня 2023, 08:26

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