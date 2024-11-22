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Контракты

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2024
В Омской области возбудили дело о превышении полномочий
Следком по Омской области инициировал расследование в связи с подозрениями в превышении полномочий чиновниками.
22 ноября, 10:12
Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил пересмотреть потолок зарплат в КХЛ
26 августа, 06:09
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Рассказываем о контрактах, переменах в тренерском штабе и о том, какие хоккеисты покинули команду.
26 июля, 01:55
Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку
19 марта, 03:50
В Омской области ищут подрядчиков для организации паромных переправ
9 марта, 06:55
2023
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора
30 ноября 2023, 03:17
Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора
27 ноября 2023, 04:18
Омский «Авангард» продлил контракт на 3 года с 18-летним защитником Михаилом Гуляевым
В текущем сезоне КХЛ он провел 17 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+5».
16 октября 2023, 13:31
Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова
17 марта 2023, 09:20
Легенда сменила имя, город застревал во льду и ругался с подрядчиками. Омск сегодня
4 марта 2023, 14:29
Подрядчики из Омска. «Зеленый остров» наполнится песком и бетоном за 24 млн рублей
Закончились сразу два аукциона по поиску подрядчиков для благоустройства «Зеленого острова».
17 января 2023, 07:03

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