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Служба по контракту

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Декабрь 2023
«Отлично воюют!»: Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России
В Минобороны РФ на данный момент нацелены на набор добровольцев по контракту.
14 декабря 2023, 09:44
Медведев проведет совещание с сибирскими губернаторами по комплектованию ВС РФ
1 декабря 2023, 11:39
Сентябрь 2023
Будет ли частичная мобилизация в Омске до 1 ноября 2023 года?
15 сентября 2023, 13:08
Май 2023
В Омской области ввели дополнительную выплату для контрактников
Об этом сообщил Виталий Хоценко.
30 мая 2023, 03:12
Мобильный пункт приема на военную службу по контракту снова открылся в Омске
Министерство обороны России объявило о новом запуске мобильного пункта приема на военную службу по контракту на текущей неделе в Омске.
22 мая 2023, 05:13

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