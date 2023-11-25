Может сорвать крышу. Омичей предупредили о сильном ветре и метели

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 25 ноября, в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Возможен ветер до 25 м/с, мокрый снег, метель и гололед. Согласно прогнозу, непогода сохранится до завтрашнего утра.