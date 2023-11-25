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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

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Может сорвать крышу. Омичей предупредили о сильном ветре и метели

25 ноября 2023, 04:14
Фото: 1MI
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В Омскую область придет сильный ветер с метелью

Жителям региона напомнили о мерах безопасности в непогоду.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 25 ноября, в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Возможен ветер до 25 м/с, мокрый снег, метель и гололед. Согласно прогнозу, непогода сохранится до завтрашнего утра.

В администрации города рассказали, что стихия может привести к коммунальным авариям, техногенным пожарам в частном секторе, обрывам линий электропередач, аварийным ситуациям на дорогах.

Омичам напомнили номера экстренных служб:

  • МЧС — 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101;
  • Единая дежурно-диспетчерская служба — 78-78-78.

Напомним, что в прошлые выходные в Омской области и на всей территории Сибири бушевала снежная буря. Город55 рассказывал о последствиях непогоды:

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#Погода#Снег#Омск#Аварии#Пожары#Метель#Гололед#Ветер#Чрезвычайная ситуация#Евгений Игишев
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