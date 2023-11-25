Может сорвать крышу. Омичей предупредили о сильном ветре и метели

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 25 ноября, в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Возможен ветер до 25 м/с, мокрый снег, метель и гололед. Согласно прогнозу, непогода сохранится до завтрашнего утра.
В администрации города рассказали, что стихия может привести к коммунальным авариям, техногенным пожарам в частном секторе, обрывам линий электропередач, аварийным ситуациям на дорогах.
Омичам напомнили номера экстренных служб:
Напомним, что в прошлые выходные в Омской области и на всей территории Сибири бушевала снежная буря. Город55 рассказывал о последствиях непогоды: