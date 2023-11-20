Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Иллюстрация

Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области

20 ноября 2023, 05:04
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Менее чем за сутки в Омске выпала практически полная месячная норма осадков.

В ночь с субботы на воскресенье на Омскую область обрушился сильный снегопад, с последствиями которого продолжают бороться до сих пор. В регионе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. По информации синоптиков, менее чем за сутки в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. Справляться со снегом и гололедом на улицы города вышли сотни единиц техники.

Омск залило дождем и засыпало снегом
Узнать подробнее

В области из-за метели сотни сел остались без электричества.

«Благодаря круглосуточной работе энергетиков за вчерашний день линии электропередач были восстановлены в более 200 населенных пунктах. Сейчас работы продолжаются в около 80 населенных пунктах», — рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Дождь и снег оставили жителей Омской области без света
Узнать подробнее

Читатели Города55 рассказали об упавших после метели деревьях в районе улицы 8-я Линия. Тополя лежат на тротуаре и преграждают дорогу к школе № 38 и детскому саду № 219. Местные жители переживают за безопасность детей, так как оставшиеся деревья не внушают доверия. По словам омичей, на участке много старых тополей, готовых рухнуть в любой момент.

«Может случиться беда». Омичи сообщили об аварийных деревьях, поваленных ветром
Узнать подробнее

Из-за снега на дорогах образовались 8-балльные пробки, а цены на такси взлетели в несколько раз. Как сообщили читатели Города55, стоимость поездки от кинотеатра «Кристалл» до улицы Фрунзе составляла больше 650 рублей, тогда как обычно эта цифра в три раза меньше.

Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки
Узнать подробнее
В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз
Узнать подробнее

В Омской области, к счастью, обошлось без пострадавших. Снежная буря прошла по всей территории Сибири. В Новокузнецке Кемеровской области из-за штормового ветра на машину с людьми упало дерево. В автомобиле находились 4 человека, — 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте, 71-летняя женщина и 72-летний мужчина доставлены в больницу с различными травмами.

В Сибири во время урагана дерево раздавило машину, есть погибшие
Узнать подробнее
#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Метель#Буря#Евгений Игишев
Подпишитесь
Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:19
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз
Сегодня, 02:53
«Может случиться беда». Омичи сообщили об аварийных деревьях, поваленных ветром
Сегодня, 04:14
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24