Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В ночь с субботы на воскресенье на Омскую область обрушился сильный снегопад, с последствиями которого продолжают бороться до сих пор. В регионе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. По информации синоптиков, менее чем за сутки в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. Справляться со снегом и гололедом на улицы города вышли сотни единиц техники.
В области из-за метели сотни сел остались без электричества.
«Благодаря круглосуточной работе энергетиков за вчерашний день линии электропередач были восстановлены в более 200 населенных пунктах. Сейчас работы продолжаются в около 80 населенных пунктах», — рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Читатели Города55 рассказали об упавших после метели деревьях в районе улицы 8-я Линия. Тополя лежат на тротуаре и преграждают дорогу к школе № 38 и детскому саду № 219. Местные жители переживают за безопасность детей, так как оставшиеся деревья не внушают доверия. По словам омичей, на участке много старых тополей, готовых рухнуть в любой момент.
Из-за снега на дорогах образовались 8-балльные пробки, а цены на такси взлетели в несколько раз. Как сообщили читатели Города55, стоимость поездки от кинотеатра «Кристалл» до улицы Фрунзе составляла больше 650 рублей, тогда как обычно эта цифра в три раза меньше.
В Омской области, к счастью, обошлось без пострадавших. Снежная буря прошла по всей территории Сибири. В Новокузнецке Кемеровской области из-за штормового ветра на машину с людьми упало дерево. В автомобиле находились 4 человека, — 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте, 71-летняя женщина и 72-летний мужчина доставлены в больницу с различными травмами.