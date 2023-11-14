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Кравец считает, что ястребы сначала недооценили соперника

Наставник омского «Авангарда» высказался об игре с «Северсталью»: «Интересное шоу»

14 ноября 2023, 20:28
Фото: ХК Авангард
Кравец считает, что ястребы сначала недооценили соперника

Главный тренер омского «Авангарда» назвал игру с «Северсталью» интересным шоу

Михаил Кравец, считает, что в первом периоде «ястребы» немного недооценили соперника.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру с череповецкой «Северсталью», которая закончилась победой «ястребов» в овертайме со счетом 5:4.

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«Интересное шоу получилось для зрителей, — весело, много голов, красивая, агрессивная и быстрая игра. Мы знали, что Череповец очень достойно играет, и много игр выиграл. У них талантливые молодые ребята, — голодные, играют на скорости, здорово пасуют, короткие передачи. Наши, видимо, немножко не поверили, что они такие, поэтому первый период и был такой неудачный», — уверен Кравец.

Потом, как считает наставник «ястребов», рисунок игры изменился, и инициатива перешла уже к омичам.

«Потом все же завладели инициативой, особенно в третьем периоде и дожали соперника. Но, к сожалению, пропустили за 4 секунды, — все бывает и все ошибаются. Однако, слава Богу, что выиграли и два очка положили в копилочку», — добавил Михаил Кравец.

Победой над «Северсталью» омский «Авангард» продлил беспроигрышную серию до 7 побед.

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#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Михаил Кравец
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