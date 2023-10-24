Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что его не расстроил проигрыш «Ак Барсу»

Posted 24 октября, 20:36
Published 24 октября, 20:36
Modified 24 октября, 20:36
Updated 24 октября, 20:36
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал проигрыш «Ак Барсу» в овертайме со счетом 1:2.
«Игра понравилась — обоюдоострая, с хорошими скоростями и движением. Обе команды выкладывались и „Авангард“ провел очень хороший матч. Смогли сравнять за 10 секунд, хотя и до этого было достаточно моментов. Просто сегодня вратаря здорово отыграли. Это была, поистине, игра вратарей», — уверен Кравец.
По заверениям наставника «ястребов», команда возвращается домой с хорошим настроением.
«Да, в овертайме рискнули [сняли вратаря], попали в штангу и еще моменты были. Однако хороший отскок и гол. Не расстроены, и с поднятой головой возвращаемся домой», — заявил Михаил Кравец.
Уже 26 октября на домашнем льду G-Drive Арены «Авангард» встретится с «Салават Юлаевым».