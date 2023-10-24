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Posted 24 октября, 20:36

Published 24 октября, 20:36

Modified 24 октября, 20:36

Updated 24 октября, 20:36

Михаил Кравец доволен игрой в Казани

Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что его не расстроил проигрыш «Ак Барсу»

24 октября 2023, 20:36
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец доволен игрой в Казани

Главный тренер омского «Авангарда» высказался о втором поражении «Ак Барсу»

Михаил Кравец заверил, что и команда возвращается домой с поднятой головой.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал проигрыш «Ак Барсу» в овертайме со счетом 1:2.

«Игра понравилась — обоюдоострая, с хорошими скоростями и движением. Обе команды выкладывались и „Авангард“ провел очень хороший матч. Смогли сравнять за 10 секунд, хотя и до этого было достаточно моментов. Просто сегодня вратаря здорово отыграли. Это была, поистине, игра вратарей», — уверен Кравец.

По заверениям наставника «ястребов», команда возвращается домой с хорошим настроением.

«Да, в овертайме рискнули [сняли вратаря], попали в штангу и еще моменты были. Однако хороший отскок и гол. Не расстроены, и с поднятой головой возвращаемся домой», — заявил Михаил Кравец.

Уже 26 октября на домашнем льду G-Drive Арены «Авангард» встретится с «Салават Юлаевым».

Омский «Авангард» спасся за 50 секунд до серены, но уступил «Ак Барсу» в овертайме
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#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Михаил Кравец
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